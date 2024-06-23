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Gazze'de 3. aşamaya mı geçiliyor? İsrail Savunma Bakanı Gallant: ABD ile yakın iş birliği yapacağız

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gazze&#039;de 3. aşamaya mı geçiliyor? İsrail Savunma Bakanı Gallant: ABD ile yakın iş birliği yapacağız

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

261 gündür sivillerin katledildiği Gazze'den haberler gelmeye devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 7 Ekim tarihinden bu yana 2. ziyaretini gerçekleştirmek için ABD'ye gitti. Gallant, "Gazze operasyonunda 3. aşamaya geçiş büyük önem taşıyor. Bu geçişi ABD'li yetkililerle görüşeceğim ve bu konuda da ABD ile yakın iş birliği yapacağımızı biliyorum" diye konuştu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 261 gündür sivilleri katlediyor. Bölgede ateşkes çağrılarına kulak asmayan İsrail günden güne yoğunlaştırdığı saldırılarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 121 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Bölgede 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybeden sivillerin sayısının 37 bin 598'e, yaralıların sayısının ise 86 bin 32'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'de 3. aşamaya mı geçiliyor? İsrail Savunma Bakanı Gallant: ABD ile yakın iş birliği yapacağız - 1. Resim

KATLİAMIN 3. AŞAMASI!

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze savaşındaki en büyük destekçileri olan ABD'ye gitti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun “ABD yönetiminin son birkaç aydır İsrail'e silah ve mühimmat vermemesinin anlaşılmaz bir durum olduğunu” söylemesinin ardından gerçekleştirilen bu ziyarette Gallant'ın yetkililerle silah ve mühimmat konusunu görüşeceği bildirildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ABD'ye 2'nci ziyaretini gerçekleştirecek olan Gallant havalimanında yaptığı açıklamada, “Üst düzey hükümet yetkilileriyle yapılacak toplantılar savaşın geleceği açısından kritik önem taşıyor. Bu toplantılar sırasında Gazze ve Lübnan'daki gelişmeleri ele almayı planlıyorum” dedi.

Gazze Şeridi'nde, Lübnan'da ve diğer bölgelerde gerekli olabilecek her türlü eyleme hazır olduklarını belirten Gallant, “Gazze operasyonunda 3. aşamaya geçiş büyük önem taşıyor. Bu geçişi ABD'li yetkililerle görüşeceğim ve bu konuda da ABD ile yakın iş birliği yapacağımızı biliyorum” ifadelerini kullandı.

'BENZERSİZ' İŞ BİRLİĞİ!

İsrail Savunma Bakanlığı Ofisi tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Gallant'ın “Hamas'a karşı yürütülen savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli operasyonları, esirlerin geri dönmesini sağlama çabalarını ve bölgesel istikrarın sağlanması için gerekli tedbirleri görüşeceği” belirtildi. Açıklamada, “İsrail'in bölgedeki üstünlüğünü korurken, ABD ve İsrail savunma kurumları arasındaki benzersiz iş birliği alanlarını da gündeme getirecek” ifadeleri yer aldı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Washington ziyareti çerçevesinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns ile görüşmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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