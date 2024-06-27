Financial Times İsrail'in Lübnan'ı da savaşa çekerek Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek istediğini yazdı

Londra merkezli Financial Times, İsrail'in savaşa sürüklediği Orta Doğu'daki son gelişmeleri manşete taşıdı. Uzaydan görüntülenen Orta Doğu'da İsrail'in Lübnan'ı çevrelediği belirtildi. Financial Times'a konuşan savaş uzmanları, İsrail'in yeni bir harita yapmaya çalıştığını belirtti.

İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı dünya basınında dikkat çekmeye devam ediyor. Uzmanlar Financial Times'a yaptığı açıklamada, İsrail'in Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeye çalıştığını vurguladı.

Savaş uzmanları, "Hizbullah'ın artık geri çekilmesinin imkansız olduğunu ve savaşın da kaçınılmaz olduğunu belirtiyor" ifadelerine yer verdi.

"ORTA DOĞU HARİTASINI ŞEKİLLENDİRMEK İSTİYORLAR"

7 Ekim'de Gazze'de katliama kalkışan İsrail, devam ederek soykırıma başladı. Filistin topraklarını gasbeden İsrail, İran, Hizbullah, ABD, Husilerin de dahil olduğu Orta Doğu'daki savaşın artık Lübnan'a sıçraması gündeme geliyor.

Financial Times uzaydan çekilen fotoğraflarda İsrail'in oluşturmaya çalıştığı güvenlik koridorunu manşete taşıdı.

Lübnan'a yaklaşan İsrail'in Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek ve yeni harita oluşturmak için Lübnan'ı da savaşa çekeceği belirtildi.

"İSRAİL LÜBNAN'I ÇEVRELİYOR"

İsrail ordusu bugün itibariyle Lübnan sınırındaki binaları yıkmaya ve bölgede top atışlarına başladı. İsrail ordusu zaman zaman yasaklı fosfor bombasını dahi kullanıyor.

İsrail şu ana kadar Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırı düzenlemedi çünkü Hizbullah savaşçıları bölgede aktif bir rol oynuyor. Financial Times'a göre İsrail onlarca farklı noktada güvenlik koridorları oluşturarak ilerleyecek ve Lübnan'a yönelik saldırılarına böyle başlayacak.