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Financial Times İsrail'in Lübnan'ı da savaşa çekerek Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek istediğini yazdı

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Financial Times İsrail&#039;in Lübnan&#039;ı da savaşa çekerek Orta Doğu&#039;yu yeniden şekillendirmek istediğini yazdı
Orta Doğu, Hizbullah, Haber

Dünya Haberleri

Londra merkezli Financial Times, İsrail'in savaşa sürüklediği Orta Doğu'daki son gelişmeleri manşete taşıdı. Uzaydan görüntülenen Orta Doğu'da İsrail'in Lübnan'ı çevrelediği belirtildi. Financial Times'a konuşan savaş uzmanları, İsrail'in yeni bir harita yapmaya çalıştığını belirtti.

İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı dünya basınında dikkat çekmeye devam ediyor. Uzmanlar Financial Times'a yaptığı açıklamada, İsrail'in Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeye çalıştığını vurguladı.

Savaş uzmanları, "Hizbullah'ın artık geri çekilmesinin imkansız olduğunu ve savaşın da kaçınılmaz olduğunu belirtiyor" ifadelerine yer verdi.

Financial Times İsrail'in Lübnan'ı da savaşa çekerek Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek istediğini yazdı - 1. Resim

"ORTA DOĞU HARİTASINI ŞEKİLLENDİRMEK İSTİYORLAR"

7 Ekim'de Gazze'de katliama kalkışan İsrail, devam ederek soykırıma başladı. Filistin topraklarını gasbeden İsrail, İran, Hizbullah, ABD, Husilerin de dahil olduğu Orta Doğu'daki savaşın artık Lübnan'a sıçraması gündeme geliyor.

Financial Times uzaydan çekilen fotoğraflarda İsrail'in oluşturmaya çalıştığı güvenlik koridorunu manşete taşıdı.

Lübnan'a yaklaşan İsrail'in Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek ve yeni harita oluşturmak için Lübnan'ı da savaşa çekeceği belirtildi.

Financial Times İsrail'in Lübnan'ı da savaşa çekerek Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek istediğini yazdı - 2. Resim

"İSRAİL LÜBNAN'I ÇEVRELİYOR"

İsrail ordusu bugün itibariyle Lübnan sınırındaki binaları yıkmaya ve bölgede top atışlarına başladı. İsrail ordusu zaman zaman yasaklı fosfor bombasını dahi kullanıyor.

İsrail şu ana kadar Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırı düzenlemedi çünkü Hizbullah savaşçıları bölgede aktif bir rol oynuyor. Financial Times'a göre İsrail onlarca farklı noktada güvenlik koridorları oluşturarak ilerleyecek ve Lübnan'a yönelik saldırılarına böyle başlayacak.

Financial Times İsrail'in Lübnan'ı da savaşa çekerek Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek istediğini yazdı - 3. Resim

Financial Times'ın haberinin devamında İsrail'in savaşın başından beri yaklaşık 300 Hizbullah savaşçısını öldürdüğünü ifade etti. ABD'nin arabuluculuk için Hizbullah ile temasta olduğunu belirten gazete, savaşçıların Gazze'de ateşkes sağlanmadan geri çekilmeyeceğini aktardı.

Financial Times İsrail'in Lübnan'ı da savaşa çekerek Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek istediğini yazdı - 4. Resim

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