Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İletişim Başkanlığı, İsrail Savunma Bakanlığının paylaştığı oyuncak silahı ifşa etti
✓ DOĞRULUK KONTROLÜ

İletişim Başkanlığı, İsrail Savunma Bakanlığının paylaştığı oyuncak silahı ifşa etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İletişim Başkanlığı, İsrail Savunma Bakanlığının paylaştığı oyuncak silahı ifşa etti
Dmm, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından, "El Halil'de tutuklanan kişinin silahına el konuldu" iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki silahın gerçek olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

OYUNCAK SİTESİNDE SATIŞTA OLAN SİLAHMIŞ

"El Halil'de tutuklanan bir kişinin silahına el konuldu" şeklinde yayınlanan görüntülerdeki silahın gerçek olmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu paylaşımdaki fotoğrafta tüfek olduğu iddia edilen silahın aslında oyuncak olduğu ve birçok oyuncak sitesinde satışta olduğu belirlenmiştir. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı meşrulaştırmak ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü propaganda kampanyasına itibar etmeyiniz."

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Doğruluk Kontrolü

Yanlış
İddia Sahibi: İsrail Savunma Bakanlığıİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,4 büyüdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mal paylaşımı yüzünden eski eşini öldürmüştü! Cani koca tutuklandı - GündemMal paylaşımı yüzünden eşini öldüren cani koca tutuklandıTerör örgütü DEAŞ'ın Rakka'dan İstanbul'a uzanan para trafiği: Dikkat çeken 'sadaka' ve 'yetim' detayı - GündemDEAŞ'ın Rakka'dan İstanbul'a uzanan para trafiği!'Kargocu soydu, darp etti' dedi, gerçek bambaşka çıktı! Oscarlık senaryoyu itiraf etti - GündemOscarlık senaryoyu itiraf ettiSokak ortasında öldürülen müdür yardımcısına, evlatlarından son bakış - GündemMüdür yardımcısına evlatlarından son bakışAcun Ilıcalı ilk kez borçlanma piyasasında! TV8 talep toplamaya çıktı - GündemAcun Ilıcalı ilk kez borçlanma piyasasında!Aquapark havuzunda zincirleme facia! Elektrik akımına kapılan bir kişi öldü, 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - GündemAquapark havuzunda zincirleme facia!
Sonraki Haber Yükleniyor...