"İsrail savaş uçakları Şam'ı vuruyor" iddiası! Gözler gelecek açıklamada
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurduğu iddia edildi. İddialara ilişkin iki taraftan da herhangi bir açıklama yapılmadı.
İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana İsrail, Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
Son olarak Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nin çevresinde bir yeri hedef aldığını iddia etti.
İKİ TARAFTAN DA AÇIKLAMA GELMEDİ
Saldırıya ilişkin İsrail tarafından ve Suriye rejiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde İran destekli grupların olduğu biliniyor.
(Fotoğraf: Anadolu Ajansı-arşiv)
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı