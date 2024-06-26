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Bolivya'da darbe girişimi! Ordu sokağa indi, hükümet sarayı kuşatıldı

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Sondakika, Haber, Ayrıntı, Haber

Dünya Haberleri

Bolivya'da ordu askeri darbe yapmak üzere harekete geçti. Askerler ülkenin yönetim başkenti La Paz’da hükümet sarayını kuşattı. Ordu Komutanı Jose Zuniga darbeyi doğrulayarak, "Ülkemiz artık böyle devam edemez" dedi. Devlet Başkanı Luis Arce, ordunun darbe girişimini kınayarak "Demokrasiye saygı gösterilmelidir" açıklamalarıyla seferberlik çağrısı yaptı. Ülke halkı hükümetin çağrısı üzerine sokaklara döküldü. Öte yandan başta AB olmak üzere pek çok ülke, Bolivya'daki darbe girişimini kınadı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da askerler darbe yapmak üzere harekete geçti. Ülkenin yönetim başkenti La Paz’daki hükümet sarayının etrafı sarıldı.

Ülke halkı demokrasiyi korumak adına sokaklara döküldü. Yetkili isimlerden de açıklamalar bir bir gelmeye başladı.

Bolivya'da darbe girişimi! Ordu sokağa indi, hükümet sarayı kuşatıldı - 1. Resim

HÜKÜMET SARAYI İŞGAL EDİLDİ

Yerel basında çıkan haberlerde tank ve kapüşonlu askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi.

Haberlerde, Bolivya ordusunun üst düzey komutanlarının yürütmeye el koymakla tehdit ettiği öne sürüldü. Bolivya’da askerler, yönetimi ele geçirmek için hükümet sarayını kuşattı.

Bolivya'da askeri darbe! Ordu sokağa indi, hükümet sarayı kuşatıldı - 2. Resim

ORDU KOMUTANI DARBEYİ DOĞRULADI

Bolivya Ordusu komutanı Juan Jose Zuniga, yeni bir kabine kurulacağını belirterek darbe girişimini doğruladı.

Zuniga “Elbette bazı şeyler değişecek, ülkemiz artık böyle devam edemez. Ülkemizi yoksullaştırmaya, orduyu aşağılamaya yeter” açıklamasında bulundu.

Bolivya'da darbe girişimi! Ordu sokağa indi, hükümet sarayı kuşatıldı - 3. Resim

BOLİVYA DEVLET BAŞKANI'NDAN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi.

X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Arce, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir" ifadelerine yer vererek ülke halkına seferberlik çağrısında bulundu.

Bolivya'da askeri darbe! Ordu sokağa indi, hükümet sarayı kuşatıldı - 2. Resim

ESKİ BAŞKAN'DAN ACİL TOPLANTI TALEBİ

Sosyal medyaya yansıyan haberlerde ise askeri birliklerin Genelkurmay Başkanlığı civarında konuşlandığı belirtildi. Bolivya ordusunun sokağa inmesinin ardından eski Devlet Başkanı Evo Morales, "Darbe yaklaşıyor. Genelkurmay Başkanlığındaki komutanlar, 15.00'te acil toplantı çağrısında bulundu.

Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ilan ediyoruz. Silahlı kuvvetlerin, demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz" sözlerini sarf etti.Bolivya'da askeri darbe! Ordu sokağa indi, hükümet sarayı kuşatıldı - 3. Resim

AB VE BÖLGE ÜLKELERİNDEN KINAMA GELDİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından, Bolivya'da bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Borrell, "AB, Bolivya'daki anayasal düzeni bozmaya ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi kınıyor." ifadesini kullanarak Bolivya hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yolladı.

Darbe girişimi Şili, Paraguay, Honduras ve Küba tarafından da kınandı. Diğer ülkelerden de bir bir darbeyi kınayıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bolivya'da darbe girişimi! Ordu sokağa indi, hükümet sarayı kuşatıldı - 6. Resim

2019'DA DA DARBE OLDU

Bolivya’da 2019’daki tartışmalı seçimleri ilk turda Evo Morales kazanmıştı. Seçimlerin hemen ardından sokağa çıkan muhaliflerin şiddetli eylemlerinin ve ordunun çağrısının ardından Morales istifa etmişti.

Morales, o dönem ülkesinden ayrılıp önce Meksika, ardından Arjantin’e gitmişti. Morales, seçimi Luis Arce’nin kazanmasından bir sene kadar sonra ülkesine geri dönmüştü.

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