ABD'de eski devlet başkanı 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Honduras’ın eski Devlet Başkanı Hernandez, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlandığı davada 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’de yargılandığı davada uyuşturucu ticareti yapmak, komplo kurmak ve silah bulundurmaktan suçlananHonduras’ın eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’e verilen ceza, dünya gündemine bomba gibi düştü.

45 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Manhattan Federal Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında ABD Bölge Yargıcı Kevin Castel, 55 yaşındaki Hernandez'i 45 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Federal savcılar, Hernandez hakkında diğer kaçakçılara ve onların hükümetteki suç ortaklarına bir mesaj göndereceğini savunarak ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etmişti.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE SEÇİM KAMPANYASI

2014-2022 yılları arasında Devlet Başkanlığı görevini yürüten Hernandez, seçim kampanyalarını ülkedeki uyuşturucuyla mücadele sözü ile yürütmüştü.

ABD’nin güçlü müttefiklerinden kabul edilen Hernandez, görevi sırasında uyuşturucu ile mücadelede kullanılmak üzere ABD’den 50 milyon dolardan fazla mali yardım almıştı. Hernandez, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın da takdirini toplamıştı.

NİSAN 2022'DEN BERİ HAPİSTE

Hernandez, görevinin sona ermesinden yalnızca 3 ay sonra Nisan 2022'de Honduras’ın başkenti Tegucigalpa'dan ABD’ye iade edilmesinden bu yana Brooklyn'de hapis yatıyor.

Hernandez'in kardeşi Tony Hernandez, uyuşturucu suçlamalarından mahkum edilmesi sonrası Mart 2021'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.