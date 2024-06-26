İngiltere'de seçim üzerine bahis oynandı! İskoçya Bakanı itiraf etti

İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alister Jack ve İşçi Partisi'nin Suffolk Merkez ve Kuzey Ipswich bölgesi milletvekili adayı Kevin Craig, genel seçim tarihi üzerine bahis oynadıklarını açıkladı. Bahis soruşturmalarıyla gündeme gelen Muhafazakar Parti'ye Greenpeace tarafından da tepki gösterildi.

İngiltere'de İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alister Jack, 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimin tarihi üzerine bahis oynadığını açıkladı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Jack, nisanda genel seçimin temmuz-eylül arasında yapılacağı yönünde bahis oynadı.

Mart ayında oynadığı iki bahisi kaybeden Jack, nisanda 20 sterlin (yaklaşık 830 lira) yatırdığı oyundan 120 sterlin (yaklaşık 5 bin lira) kazandı.

Jack, BBC'ye yaptığı 2 bin 100 sterlin (yaklaşık 87 bin lira) kazandığı açıklamasının ise daha sonra "şaka" olduğunu ifade etti.

İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Jack, mayıs ayında bahis oynamadığını ve ülkede yürütülen bahis soruşturmasına dahil olmadığını kaydetti.

PARAYI RAKİBİNE YATIRMIŞ

Öte yandan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Suffolk Merkez ve Kuzey Ipswich bölgesi milletvekili adayı Kevin Craig ise Muhafazakar Partili rakibinin seçimi kazanacağı yönünde bahis oynadığını itiraf etti.

Craig, son seçimde İşçi Partisi'ne geçen ancak daha önce Muhafazakar Partili adayların seçildiği bölgede "kazanamayacağını düşündüğü için" parasını rakibine yatırdığını açıkladı.

Birkaç hafta önce söz konusu bahsi oynadığını kaydeden Craig, kazanırsa parayı yerel yardım kuruluşlarına bağışlayacağını da belirtti.

İşçi Partisi ise Suffolk Merkez ve Kuzey Ipswich bölgesi adayından desteğini çektiğini açıklayarak Craig'in partiye yaptığı 100 bin sterlinlik (yaklaşık 4 milyon lira) bağışı iade edeceğini duyurdu.

Craig, aday listeleri belirlendiği için oy pusulasında yer alacak ve İşçi Partisi adayı olarak gözükmeye devam edecek.

EYLEM YAPILARAK TEPKİ GÖSTERİLDİ

Ülke siyasetinde son dönemde artan bahis soruşturmaları nedeniyle çevre örgütü Greenpeace de eylem yaptı. Bir Greenpeace aktivisti, Muhafazakar Parti'nin seçim otobüsü üzerine çıkarak, "Paddypower değil temiz enerji" yazılı pankart açtı.

"İrlandalı Enerjisi" anlamına gelen Paddypower isimli bahis şirketinin adı kullanılan pankartla ilgili Greenpeace'in X hesabından yapılan paylaşımda, "Geleceğimizle kumar oynamayın." ifadesi yer aldı.

BAHİS ŞİRKETLERİNDEN İSİMLER İSTENMİŞ

İktidardaki Muhafazakar Parti'yi karıştıran bahis soruşturması, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Şans Oyunları Komisyonunun bahis şirketlerinden bazı bilgiler talep etmesiyle başlamıştı.

Komisyon, seçim tarihi üzerine oynanan oyunlardan 199 sterlinden (yaklaşık 8 bin 300 lira) fazla gelir elde edecek şekilde para yatıranların bilgisini talep etmişti. Komisyonun incelemeleri neticesinde biri Başbakan Rishi Sunak'ın yakın koruması, 2'si milletvekili adayı, 2'si de parti yöneticisi 5 kişinin, seçim kararından önce seçim tarihi üzerine bahis oynadığı ortaya çıkmıştı.

Tarih açıklanmadan 3 gün önce yatırdığı paranın 5 katını alacak şekilde bahis oynadığı tespit edilen Sunak'ın özel danışmanlarından milletvekili adayı Craig Williams, 100 sterlinlik (yaklaşık 4 bin lira) bahis oynadığını kabul etmişti.

Partinin Kampanya Direktörü Tony Lee ile milletvekili adayı eşi Laura Saunders'in de bahis oynadığı ortaya çıkmış, Saunders, hakkında çıkan iddialar üzerine, konuyu kamuoyuna duyuran BBC'ye "özel hayatın gizliliğini ihlal" gerekçesiyle dava açacağını açıklamıştı.

Partinin baş veri sorumlusu Nick Mason, hakkındaki iddiaları yalanlayıp hata yapmadığını söylerken, Başbakan Sunak'ın yakın korumalarından bir polis memuru, iddialar üzerine görevinden uzaklaştırılmış ve gözaltına alınmıştı.

Londra Metropolitan Polisi, daha sonra yakın koruma görevinde bulunmayan 5 polisin hesaplarının da bahis soruşturması kapsamında inceleme altına alındığını duyurmuştu.

İddialar muhalefetten tepki çekerken Sunak, ismi bahis iddialarına karışan herkesin partiden uzaklaştırılacağını açıklamıştı.

Muhafazakar Parti, 25 Haziran'da milletvekili adayı Saunders ve Williams'tan desteğini çektiğini duyurmuştu.