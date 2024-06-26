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Dünyada ilk! Hükümet ve çiftçiler anlaştı: İnek başına vergi alacaklar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünyada ilk! Hükümet ve çiftçiler anlaştı: İnek başına vergi alacaklar

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Danimarka, metan gazı salınımını azaltabilmek amacıyla 2030 yılından itibaren çiftlik hayvanlarının yaydığı sera gazları için vergi almayı planlıyor. Hükümet ile çiftçiler anlaşma sağlarken, bu vergilendirme hayata geçerse 'dünyada bir ilk' olacak.

Danimarka, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeni bir adım atıyor. Metan gazı salınımının azaltılması için hükümet ve çiftçiler anlaşmaya vardı. Buna göre; 2030 yılından itibaren çiftlik hayvanlarının yaydığı sera gazları için vergi alınacak.

Danimarka Vergilendirme Bakanı Jeppe Bruus, hükümet ile çiftçilerin inek, koyun ve domuzların saldığı gazlardan alınması planlanan vergi konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. Hayata geçmesi halinde böyle bir vergilendirmenin "dünyada ilk" olacağını kaydeden Bruus, Danimarka'nın sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 70 azaltmayı hedeflediğini ifade etti.

43 DOLARDAN 108 DOLARA YÜKSELECEK

Vergilendirme kapsamında 2030 yılında hayvancılıkla uğraşan çiftçilerden karbondioksit eşdeğeri emisyonların tonu başına 300 kron (43 dolar) vergi alınacak. Vergi, 2035 yılına kadar 750 krona (108 dolar) yükselecek.

Vergilendirmeye ilişkin önerge bu yılın sonuna doğru Danimarka Parlamentosu Folketing'e sunulacak.

TARIM SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEK İÇİN KULLANILACAK

Danimarka'daki düşünce kuruluşu Concito'ya göre, ülkedeki büyükbaş hayvan popülasyonunun büyük kısmını oluşturan inekler yılda ortalama 5,6 ton karbondioksit eşdeğeri gaz salıyor.

Concito'nun baş ekonomisti Torsten Hasforth, vergiden elde edilecek gelirin tarım sektörünün yeşil dönüşümünü desteklemek ve çiftçiler için yeni teknolojilerle teşviklerin sağlanması amacıyla kullanılacağını belirtti.

Hasforth, "Verginin tüm amacı sektörün emisyonları azaltacak çözümler aramasını sağlamak" dedi.

YENİ ZELANDA DA BENZER BİR ADIM ATMIŞTI

Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern hükümeti, 2025'te yürürlüğe girmek üzere benzer bir yasayı kabul etmişti. Ancak, çiftçilerden gelen eleştirilerin ve 2023 seçimlerinde hükümetin değişmesinin ardından yasanın yürürlüğe girmesinden vazgeçilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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