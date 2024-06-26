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Erdoğan'dan "artık yeter" sözleri! Lübnan'da kriz, ülkeler "kaçın" diyor

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Erdoğan&#039;dan &quot;artık yeter&quot; sözleri! Lübnan&#039;da kriz, ülkeler &quot;kaçın&quot; diyor
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Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırı ve tehditleri, 7 Ekim'den bu yana süren Gazze katliamları ve bölgede artan gerilim konuları masaya yatırıldı. Erdoğan görüşmede, "artık yeter" diyerek İsrail'in artık durdurulması gereğini vurguladı. Öte yandan bölgede yükselen gerilimin ardından gün içerisinde Kanada ve Kuveyt'in ardından Almanya ve Hollanda da vatandaşlarına "Lübnan'ı terk edin" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail'in Lübnan'a yönelik amansız tehditlere, bölgede gerilimi iyice tırmandırdı.

NELER KONUŞULDU?

Görüşmede İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze’deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim konuları bir bir ele alındı. Erdoğan görüşmede İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye’nin İsrail’in saldırgan politikalarına karşı Lübnan’ın yanında olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN'DAN "ARTIK YETER" SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplumun ve İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail’e “artık yeter” demesi gerektiğini de söyledi.

ÜLKERLER VATANDAŞLARINA "KAÇIN" DİYOR

Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında gerilim tırmandı. Netanyahu hükümeti, Lübnan'a yönelik açık tehditler savurdu. Bölgede artan gerilim ardından Kanada, Kuveyt, Almanya ve Hollanda yönetimi, vatandaşlarına, "Lübnan'ı terk edin" uyarılarında bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
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