Kanada ve Kuveyt'in ardından Almanya da vatandaşlarını uyardı! "O ülkeyi derhal terk edin"

Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında tırmanan gerilim dolayısıyla vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' uyarısında bulunan ülkeler arasına Almanya ve Hollanda da eklendi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile İsrail arasında artan gerilim, çatışmaya dönüşme riski taşıyor. Ülkeler harekete geçerek vatandaşlarına bir bir uyarıda bulunuyor. Bu ülkeler arasında son olarak Almanya da eklendi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı bir uyarı yayınlayarak, vatandaşlarına bölgede İsrail ile yaşanan son gerilimin ortasında Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

"GÜVENLİK DURUMU OLDUKÇA DEĞİŞKEN"

Alman hükümeti notta, "Bölgedeki güvenlik durumu oldukça değişken. Lübnan ve İsrail arasındaki sınır bölgesindeki askeri çatışmalar son haftalarda bir kez daha yoğunlaştı" dedi.

Alman Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Beyrut ve Baalbek-Hermel bölgesini kapsayan Bekaa Vadisi de dahil olmak üzere Lübnan'ın güney bölgelerinde çatışmaların tırmanmasının göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

BİR AÇIKLAMA DA HOLLANDA'DAN

Hollanda Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise, Hollanda vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve bu ülkedekilerin hala uçak seferleri varken acilen oradan ayrılmaları istendi.

ÜLKELERDEN UYARILAR PEŞ PEŞE

Kanada, bölgede tırmanan şiddet olaylarına ilişkin artan endişeler nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Melanie Joly yaptığı açıklamada, "Kanadalıların yurt içinde ve yurt dışında emniyet ve güvenliği Kanada için en önemli öncelik olduğunu" belirtti.

Joly açıklamasında, "Lübnan'daki güvenlik durumu, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden ve artan şiddet nedeniyle giderek daha değişken ve öngörülemez hale geldi ve herhangi bir uyarı yapılmadan daha da kötüleşebilir. Ticari uçuşlar devam ederken artık ayrılma zamanı geldi" ifadesini kullandı.

Vatandaşlarını uyaran ülkelerden birisi de Kuveyt oldu. Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri dikkate alınarak Lübnan'a seyahat etmeme uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Bakanlık ayrıca, Lübnan'da bulunan ve acil bir ihtiyacı olmayan tüm vatandaşların mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları, ayrılamayacak olanların da derhal büyükelçilik ile temasa geçmeleri çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

Bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.