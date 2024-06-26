AK Parti'de bir il başkanı daha görevden alındı

AK Parti'de yerel seçimlerin ardından il teşkilatlarında yenilenme süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde partide 7 il başkanlığına yeni isimler getirilirken, bu kez de Şanlıurfa'da değişime gidildi. Şanlıurfa'da AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu görevden alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'de "milletin verdiği mesaj" doğrultusunda değişime gidileceğini açıkladı. Bunun üzerine seçimde istenilen başarıya ulaşamayan bazı parti il başkanları görevden alındı, yerlerine yeni isimler getirildi.

ŞANLIURFA İL BAŞKANI AFFINI İSTEDİ

Yeniden Refah Partisi adayının seçimi kazandığı Şanlıurfa'da AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu görevden alındığı belirtildi. Delioğlu, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir yılı aşkın bir süredir üstlendiğim AK Parti İl Başkanlığı görevimden uzun zamandan beridir affımı istemiştim. Bugün itibariyle bu talebimi yineledim. Takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizindir" sözlerini sarf etti.

SEÇİMİ YENİDEN REFAH KAZANMIŞTI

31 Mart'ta yapılan yerel seçimde Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kasım Gülpınar, yüzde 38,87 ile sandıktan galip çıkmıştı. AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise oyların yüzde 33,64'ünü alarak 2. parti konumuna gerilemişti.

7 İLDE DE DEĞİŞİME GİDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adıyaman İl Başkanlığına Faruk Bülent Kablan, Afyonkarahisar İl Başkanlığına Turgay Şahin, Erzincan İl Başkanlığına Alpay Kabadayı, Gaziantep İl Başkanlığına Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Kastamonu İl Başkanlığına Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye İl Başkanlığına Mehmet Sadi Binboğa ve Zonguldak İl Başkanlığına Mustafa Çağlayan'ın atandığı belirtilmişti. Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına ise çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

ERDOĞAN SEÇİM SONRASI SİNYALİ VERDİ

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız. Mesajların gereğini, vakti-saati geldiğinde, muhakkak yapacağız" sözleriyle değişim mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı değişimin 'kırmadan, dökmeden' olacağının altını çizmişti.