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Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM&#039;de kabul edildi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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