Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı