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TBMM Kripto düzenlemesine göre hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TBMM Kripto düzenlemesine göre hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son yıllarda gittikçe büyüyen kripto para ile ilgili yeni düzenleme geliyor. Kurban bayramının ardından TBMM'de görüşülmesi beklenen düzenleme ile ne değişecek, neler var araştırılırken şeffaflığı artırmak ve yatırımcıyı korumak amaçlanacak. Kripto düzenlemesinde yer alan maddeler...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kurban bayramının ardından çeşitli konular konuşulurken kripto para ile ilgili düzenleme yatırımcının gündeminde yer aldı. Kripto piyasasına düzenleme getiren yasa teklifi yolda olurken yatırımcılar düzenlemede neler var, Meclis'ten geçti mi gibi sorular araştırıldı. İşte yenilikler...

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

TBMM'de bayramın ardından birçok konu ele alınırken yatırımcıyı ilgilendiren kripto para düzenlemesi de konuşulacak. Yeni düzenleme ile beraber piyasada şeffaflığı artırmak ve yatırımcıyı korumak amaçlanacak.

Hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilirken yatırımcı korunmuş olacak. Hizmet veren firmalar için ise bazı yaptırımların olması bekleniyor. Düzenlemede kimlik tespitinin nasıl uygulanacağına dair yasa yer alırken hizmet sağlayıcı kuruluş ve faaliyetler için SPK'dan izin almak zorunda kalacak.

Kripto düzenlemesine göre hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilecek - 1. Resim

Varlıkların satışında ve dağıtımında da Sermaye Piyasa Kurulu'nun yetkisi olurken transferler kayıt altında olacak Teklifin yasalaşması halinde koşullara uyan platformlar yetkilendirilirken bankaların saklama lisansı alması zorunlu olacak.

Piyasada dolandırıcılık ve eylem yapanlar cezalandırılırken piyasa bozucu eylemler için 246 bin lira ile 6 milyon lira aralığında para cezası uygulanacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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