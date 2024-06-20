Bitcoin dibi gördü mü? Bu seviyeye dikkat!

Bitcoin’de son dakika! 20 Haziran Bitcoin fiyatı 65 bin 500 dolara yakın seviyelerden güne başlıyor. Son iki haftalık süreçte 72 bin dolardan 64 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin’de, sonbaharda FED’in faiz indirimi ve ABD seçimleri beklentileriyle birlikte daha belirgin yükseliş beklentisi öne çıkmaya başladı. 50 ve 100 günlük ortalamanın konumlandığı 66 bin 500 dolar seviyesinin aşılması da BTC’de moralleri yükseltecek.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de ABD verilerine ve dolar endeksine bağlı olarak son iki haftada izlenen satış baskısı, bir miktar hafiflemiş gibi görünüyor. Son olarak 7 Haziran’da 72 bin doları test eden Bitcoin, o tarihten itibaren düşüş trendinde hareket ederek, bu hafta salı günü 64 bin dolar sınırına kadar geriledi. 20 Haziran Bitcoin fiyatı ise 65 bin 500 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Bitcoin’de bugün de dahil olmak üzere son iki işlem gününde daha sakin seyir dikkat çekiyor.

BTC 2024 YORUM VE BEKLENTİ

Bitcon’de “72 bin doları geçemeyen” görünümün moralleri bozduğunu belirten analistler, “Bu hafta boyunca da satış baskısı devam ediyor. Ancak 65 bin-66 bin dolar bandında konsolidasyon çabası dikkatlerden kaçmıyor. Belki bu bölgelerden güç toplayıp tekrar yukarı deneme görebiliriz. Ancak Bitcoin’de asıl ivmelenme sonbahar aylarında görülebilir. Çünkü hem FED’in faiz indirimlerinin hem de ABD’de seçimlerinin yaklaşması, burada destekleyici olabilir. Özellikle Trump’ın kripto para dostu bir aday olarak öne çıkması, Bitcoin’i destekleyen en önemli unsurlardan biri” şeklinde konuşuyor.

BİTCOİN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Bitcoin’in bugün bulunduğu seviyeler dikkate alındığında; martta görülen 73 bin 800 dolar zirvesinin yüzde 15 altında olduğu görülüyor. Yıl başından itibaren bakıldığında ise yüzde 55 oranında prim öne çıkıyor. Özellikle son 3 aylık dönemde BTC; yukarıda 72 bin-73 bin dolar ve aşağıda da 56-58 bin dolar bandında yatay hareket ediyor.

66 BİN 500 DOLARIN ÖNEMİ

Bugün orta ve uzun vadeli trend dönüşümleri için önemli olan hem 50 günlük hem 100 günlük ortalama 66 bin 500 dolardan geçiyor. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık halinde, öncelikle 69 bin dolara varabilecek yükseliş beklentisinin öne çıkabileceği vurgulanıyor. 64 bin desteğinin aşağı kırılması halinde ise 60 bin dolara kadar gerileme riskine dikkat çekiliyor.

Bugün ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularının, BTC fiyatlama davranışları üzerinde “sınırlı” da olsa hareketliliğe sebep olabileceği uyarıları yapılıyor.