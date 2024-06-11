Kripto paralara güçlü dolar freni! Bitcoin’de 150 bin dolar hayal mi?

Bitcoin’de son dakika! Dolar endeksinin 105,00 seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte BTC fiyatı iki günde yaklaşık %3 geriledi. 11 Haziran 2024 Bitcoin fiyatı 67 bin 500 dolara yakın seyrini sürdürüyor. ABD’li kripto para otoritesi PlanB; Bitcoin'in yıl sonunda 150 bin dolar olacağı tahminini paylaştı. Ancak “dolar faizinin uzun süre yüksek kalacağı” yönündeki endişeler, BTC’de fiyat artışlarını frenliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto paralarda son iki günde belirgin bir düşüş izleniyor. Dünkü işlemlerde Bitcoin 70 bin doları test etmesine rağmen, bugün 67 bin 500 dolara kadar geriledi. ABD’de ETF onayı bekleyen Ethereum da son iki günde 3720 dolardan 3500 dolar sınırına kadar çekildi.

Dolar endeksinin, geçen hafta cuma günü güçlü gelen ABD istihdam verilerinin ardından yükselişe geçmesi ve 104,00’ten 105,00 seviyesinin üzerine çıkması, kripto paralarda risk iştahını düşürdü. Öte yandan iki yıllık ABD tahvil faizi de %4,72’den %4,88’e tırmandı. Dolar faizlerinin uzun süre yüksek kalacağı yönündeki endişeler, BTC ve ETH’ta fiyat artışlarını frenliyor.

BTC 2024 YORUM VE HEDEF FİYAT

Bu arada ABD’li kripto para otoritesi PlanB; son paylaşımında, BTC’nin bu yılın sonunda 150 bin dolara yükselebileceğini öngördü. PlanB; uzun vadeli yatırımcıların Bitcoin biriktirmeye devam ettiğini ve ABD’de ETF girişlerinin de süreceğini öngörerek, bu hedefi öne sürüyor.

Daha kısa vadeli bakıldığında BTC’de son 1 ayın en düşük seviyelerine işaret eden ve 50 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 66 bin dolar seviyesi ana destek olarak öne çıkıyor. BTC’de ilk direncin ise 69 bin dolar olduğu ifade ediliyor.

GÖZLER ABD VERİLERİ VE FED’DE

ABD’de kripto para birimlerine yatırım yapan ETF’ler, dolar cinsinden işlem gerçekleştirdikleri için; dolara dair beklentiler, fonların da iştahı üzerinde etkili oluyor. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yaşanabilecek gerilemeler, BTC ETF’lerine para girişi olarak yansıyor ve Bitcoin’de yükselişi tetikliyor.

Bu anlamda yarın açıklanacak ABD TÜFE verisi de dikkatle takip ediliyor. TÜFE’de ancak %3,4 olan beklentinin altında olacak gerçekleşmelerle birlikte, FED’e dair faiz indirimi beklentilerinin öne çıkacağı ve kripto paraların önünü daha net görebileceği ifade ediliyor.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Bugünkü tahminlere göre eylül ayında FED’den ilk faiz indirimi beklentisi %50 olarak fiyatlanıyor. Yarın akşamki FED kararının ardından Başkan Powell tarafından verilecek mesajlarda da, ilk faiz indiriminin zamanlamasına yönelik işaretler aranacak.