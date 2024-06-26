Kocaeli'de lise müdür yardımcısını katleden zanlı yakalandı
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Kocaeli'de Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, araca bindiği esnada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırının ardından olay yerinden hızla kaçan zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalandı. Öte yandan olaya ilişkin 2 kişi de gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısının aracına bindiği sırada silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.
EMNİYET KEMERİNİ TAKTIĞI AN VURULDU
Bugün sabah saat 09.00 sıralarında evinden çıkan Mahir Çoğaç, otomobiline bindikten sonra emniyet kemerini taktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile başından vurulan Çoğaç ağır yaralandı, zanlı ise olay yerinden kaçtı.
ZANLI İSTANBUL'DA YAKALANDI
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı ise, polis ekipleri tarafından İstanbul'un Dudullu ilçesinde yakalandı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kaçan şüpheliyi arama çalışması başlatan polis ekipleri, 2 kişiyi de gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Mahir Çoğaç'ın cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilerek, Çayırova Kent Mezarlığı morguna getirildi. Çoğaç'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.