İsrail Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi! Lübnan ve Gazze'ye eş zamanlı saldırı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi. Gazze'de Nuseyrat Kampı'ndaki Sivil Savunma Merkezini vuran İsrail, Lübnan'da ise Nebatiye vilayetine bağlı Khiam kasabasını bombaladı.

Netanyahu İsrail'de bir kez daha protesto edildi! Polis önce darbetti sonra gözaltına aldı

Netanyahu İsrail'de bir kez daha protesto edildi! Polis önce darbetti sonra gözaltına aldı

Gazze'de 3. aşamaya mı geçiliyor? İsrail Savunma Bakanı Gallant: ABD ile yakın iş birliği yapacağız

Gazze'de 3. aşamaya mı geçiliyor? İsrail Savunma Bakanı Gallant: ABD ile yakın iş birliği yapacağız

Canlı Anlatım Özeti GAZZE'DE ENKAZDAN ÇOK SAYIDA ÖLÜ ÇIKARILDI

İSRAİL ASKERİ ARAÇLARI PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

HİZBULLAH, 3 MENSUBUNUN DAHA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

GAZZE'DE 3 SİVİL SAVUNMA GÖREVLİSİ DAHA ÖLDÜ

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI HADASA'YI VURDU

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ KHİAM KASABASINI BOMBALADI

GAZZE'DE YİNE NUSEYRAT VURULDU

HİZBULLAH İSRAİL ASKERİ ÜSSÜNÜ 40 FÜZEYLE VURDU

28.06.2024 00:24

GAZZE'DE ENKAZDAN ÇOK SAYIDA ÖLÜ ÇIKARILDI

İsraiil, "Şucaiyye" ve "Tuffah" mahallelerinde sivillerin evlerini topçu ateşiyle bombaladı.

Sivil savunma ekipleri, evlerin enkazından şu ana kadar aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı çıkardı. Yaralılar, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

28.06.2024 00:21

İSRAİL ASKERİ ARAÇLARI PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda İsrail ordusuna ait iki askeri aracın varil bombalarıyla hedef alındığı belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada da Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail'e ait "kaplan tipi zırhlı aracın" vurulduğu, aracın ve içindekilerin imha edildiği ifade edildi.

28.06.2024 00:15

HİZBULLAH, 3 MENSUBUNUN DAHA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 351'e yükseldi.

28.06.2024 00:00

GAZZE'DE 3 SİVİL SAVUNMA GÖREVLİSİ DAHA ÖLDÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısıyla doğrudan hedef aldığı Nuseyrat Kampı'ndaki Sivil Savunma Merkezin'deki sivil savunma ekiplerinden 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı açıklandı.

27.06.2024 23:57

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI HADASA'YI VURDU

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hadasa kasabasına hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hadasa kasabasına hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısından sonra topçu ateşiyle de vurulan bölgeye ilk yardım ekipleri bölgeye intikal etti.

27.06.2024 23:37

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ KHİAM KASABASINI BOMBALADI

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Khiam kasabasını bombaladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 435 kişi hayatını kaybetti

27.06.2024 22:36

GAZZE'DE YİNE NUSEYRAT VURULDU

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Kampı'ndaki Sivil Savunma Merkezini hedef aldı. Düzenlenen saldırıda aralarında sivil savunma çalışanlarının da olduğu yaralılar, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

27.06.2024 20:35

HİZBULLAH İSRAİL ASKERİ ÜSSÜNÜ 40 FÜZEYLE VURDU

İsrail'in tehditlerinin ardından Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri, bir askeri üssü hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait Kuzey Komutanlığına bağlı Birya Kışlasındaki füze ve hava savunma ana üssünün onlarca katyuşa füzesiyle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, üssün, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti ve Sahmar kasabasına düzenlediği saldırıya karşılık hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 40 roket atıldığı duyuruldu.

27.06.2024 20:00

İSRAİL'İN SALDIRISINDA BİR HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

İsrail'in, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa kentinde insansız hava aracı (İHA) ile bir motosikleti hedef aldığı saldırıda Hizbullah Hareketi mensubu bir kişi öldü.

Yer: Ortadoğu