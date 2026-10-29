Libya'dan sonra Mısır! Türkiye'nin 15 bin kilometrekarelik hamlesinden sonra Yunan bakan şaşkına döndü

Türkiye'nin Libya'nın ardından Mısır'a sunduğu 15 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı avantajı Atina'yı harekete geçirdi. Ankara'nın yeni hamlesine tepki gösteren Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, BM'den Türkiye'ye seslenerek "Deniz alanları açık artırmada değil" dedi.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Libya ile attığı adımın ardından bu kez Mısır'la yeni bir deniz yetki alanı anlaşmasına hazırlanması, Yunanistan'da rahatsızlığa yol açtı. Ankara, Kahire'ye Yunanistan'la yapabileceği muhtemel bir anlaşmadan 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanı kazanma imkanı sunarken Atina'dan itirazlar yükseldi.

Yunanistan merkezli Proto Thema'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'nin Mısır'la deniz sınırlandırma anlaşması yapma ihtimaline ilişkin soruları cevapladı.

Yerapetritis, "Deniz alanları açık artırmada değildir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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TÜRKİYE'DEN MISIR'A 15 BİN KİLOMETREKARELİK TEKLİF

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanmasına işaret etti.

Bakanlık, bu gelişmenin Türkiye'nin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerine dayanan, kıyı devletlerinin meşru hak ve menfaatlerini gözeten yaklaşımını desteklediğini açıkladı.

MSB, Mısır ile de karşılıklı çıkarlar doğrultusunda deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamaya hazır olduklarını duyurdu.

Ankara'nın hesabına göre Mısır, Türkiye ile anlaşması halinde Yunanistan'la yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden fazla deniz yetki alanı kazanabilecek.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu çerçevede, Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edecektir."

Türkiye'nin Mısır'a yönelik teklifinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmede deniz yetki alanlarını da ele aldı:

"Denizler ve okyanuslar ne kimsenin ayrıcalığıdır ne de kimsenin özel mülküdür. Yunanistan, deniz alanlarıyla ilgili hiçbir hukuksuzluğa tolerans göstermeyecektir. Anlaşmazlıkları çözmenin tek yolu olarak uluslararası hukuka olan inancımıza bağlı kalmaya devam edeceğiz.

Yunan Bakan, komşu ülkelerin anlaşmazlıkları çözmek için birlikte çalışması gerektiğini ancak bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşündükleri eylemleri kabul edecekleri anlamına gelmediğini söyledi.

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MISIR SORUSUNA TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASIYLA CEVAP VERDİ

Yerapetritis'e, Türkiye'nin Mısır'la yeni bir deniz yetki alanı anlaşması için temas kurmaya çalıştığı yönündeki haberler de soruldu.

Yunan Bakan, soruya doğrudan Ankara'nın teklifinin ayrıntıları üzerinden cevap vermek yerine Atina ile Kahire arasındaki ilişkilere işaret etti.

"Her şeyden önce, tüm alanlarda gelişmekte olan Mısır ile aramızdaki stratejik ve kardeşçe ilişkiyi vurgulamak istiyorum" diyen Gerapetritis, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatına karşı Mısır'ın Yunanistan'a verdiği desteği hatırlattı.

Atina'nın söz konusu mutabakatı yasa dışı ve geçersiz olarak değerlendirdiğini söyleyen Gerapetritis, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin, yasa dışı ve geçersiz Türk-Libya mutabakatına ilişkin bildiriyi duyurduğumuzda burada New York'ta yanımda durmuş olması son derece önemlidir."

"DENİZ ALANLARI AÇIK ARTIRMADA DEĞİLDİR"

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Mısır'a sunduğu deniz yetki alanı avantajına ilişkin haberlerin ardından açıklamalarını sürdürdü.

"Deniz alanları açık artırmada değildir. Burası uluslararası hukukun üstün gelmesi gereken bir alandır" diyen Gerapetritis, aksi bir yaklaşımın yalnızca Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeleri değil, küresel ticareti de etkileyebileceğini söyledi.

Yerapetritis, "Aksi takdirde yalnızca Akdeniz veya diğer denizlere kıyısı olan ülkeler için değil, küresel ticaret, gıda güvenliği ve enerji güvenliği için de son derece zararlı olacak aşırı bir duruma ulaşacağız" diye yorum yaptı.

LİBYA'NIN ARDINDAN GÖZLER MISIR'DA

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatı, Doğu Akdeniz'de Ankara ile Atina arasındaki temel anlaşmazlık başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Yunanistan ve Mısır ise 2020 yılında kendi aralarında kısmi deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamıştı.

GUTERRES İLE KIBRIS, UKRAYNA VE ORTA DOĞU'YU DA GÖRÜŞTÜ

Yerapetritis, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinde Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika'daki savaşları ve istikrarsızlığı da ele aldı.

Yunan Bakan, "Ortak değerlendirmemiz, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana küresel barış ve refah için en kritik dönemeçte olduğumuzdur" dedi.

Savaşların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve enerji ile gıda güvenliğine yönelik sorunların çözülmesi için yeni uluslararası kararlar alınması gerektiğini söyledi.

Görüşmenin bir diğer başlığı ise Kıbrıs meselesi oldu.

Yerapetritis, Kıbrıs konusunda daha kapsamlı müzakerelere geçilmesi gerektiğini savunarak "Antonio Guterres'in görev süresi boyunca oluşturulan ivmeyi kaybetmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

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