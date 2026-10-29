İstanbul'da Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Sarıgül'ün iki yakın korumasının da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 8 kişi yakalandı. Firari 2 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

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İstanbul'da Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

SARI​​GÜL'ÜN YAKIN KORUMALARI DA LİSTEDE

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen kişiler arasında Şişli Belediyesi gençlik kamplarından sorumlu olduğu belirtilen A.S. ile Sarıgül'ün iki yakın korumasının da bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler arasında Ankara'da berberlik yapan bir kişinin de yer aldığı belirtildi.

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni operasyon! 8 kişi gözaltına alındı

SORUŞTURMA DOSYASINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Soruşturma kapsamında geçmişte istismara uğradıkları öne sürülen iki kız kardeş ile görüntülerin kaydedilmesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir temizlik görevlisi hakkında da gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma sürerken şüphelilerin hangi eylemler nedeniyle dosyaya dahil edildiğine dair ayrıntılı bir resmî açıklama paylaşılmadı.

FİRARİ 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

10 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından gerçekleştirilen çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı.

Henüz yakalanamayan 2 şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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