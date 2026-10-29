Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni operasyon! 8 kişi gözaltına alındı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni operasyon! 8 kişi gözaltına alındı
Başlık ResmiSarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni operasyon! 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Sarıgül'ün iki yakın korumasının da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 8 kişi yakalandı. Firari 2 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

Kaydet
|

İstanbul'da Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

SARI​​GÜL'ÜN YAKIN KORUMALARI DA LİSTEDE

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen kişiler arasında Şişli Belediyesi gençlik kamplarından sorumlu olduğu belirtilen A.S. ile Sarıgül'ün iki yakın korumasının da bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler arasında Ankara'da berberlik yapan bir kişinin de yer aldığı belirtildi.

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni operasyon! 8 kişi gözaltına alındı
Başlık ResmiSarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni operasyon! 8 kişi gözaltına alındı

SORUŞTURMA DOSYASINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Soruşturma kapsamında geçmişte istismara uğradıkları öne sürülen iki kız kardeş ile görüntülerin kaydedilmesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir temizlik görevlisi hakkında da gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma sürerken şüphelilerin hangi eylemler nedeniyle dosyaya dahil edildiğine dair ayrıntılı bir resmî açıklama paylaşılmadı.

FİRARİ 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

10 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından gerçekleştirilen çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı.

Henüz yakalanamayan 2 şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BAKMADAN GEÇME
Özgür Özel
GÜNDEM

Özgür Özel'den partiden ayrılan Mustafa Sarıgül savunması: Ağlayarak inkar etti
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.