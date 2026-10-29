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Özgür Özel'den partiden ayrılan Mustafa Sarıgül savunması: Ağlayarak inkar etti

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Hakkında devam eden soruşturma sonuçlanana kadar Yeni Parti üyeliğinin askıya alınması talebinde bulunacağını açıklayan Mustafa Sarıgül'e ilişkin parti yönetiminden açıklama geldi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Sarıgül bana büyük bir kumpasa, büyük bir haksızlığa uğradığını söyledi. Bunların tamamen iftira olduğunu son derece dramatik bir şekilde, gözyaşlarına hakim olamayarak anlattı" dedi. Özel, Sarıgül'ün partiyle bir bağının kalmadığını belirterek, gelen talebin kabul edildiğini açıkladı.

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Mustafa Sarıgül, hakkında devam eden soruşturma sonuçlanana kadar Yeni Parti üyeliğinin askıya alınması konusunda parti yönetime talepte bulundu.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sarıgül, "Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel'den partiden ayrılan Mustafa Sarıgül savunması: Ağlayarak inkar etti
Başlık ResmiÖzgür Özel'den partiden ayrılan Mustafa Sarıgül savunması: Ağlayarak inkar etti

ÖZEL: SARIGÜL GÖZYAŞLARI İÇİNDE İNKAR ETTİ

Sarıgül'ün açıklamalarına ilişkin konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Sarıgül bana büyük bir kumpasa, büyük bir haksızlığa uğradığını söyledi. Bunların tamamen iftira olduğunu son derece dramatik bir şekilde, gözyaşlarına hakim olamayarak anlattı" dedi.

Özel, "Kendisi partimize başvurarak ‘Üyeliğimi askıya alın' dedi. Siyasi Partiler Kanunu'nda ‘üyeliği askıya almak' diye bir şey yok, istifa olarak değerlendiriliyor. Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimini yaptık ve üyeliği bitti." sözlerine yer verdi.

Özgür Özel'den partiden ayrılan Mustafa Sarıgül savunması: Ağlayarak inkar etti
Başlık ResmiÖzgür Özel'den partiden ayrılan Mustafa Sarıgül savunması: Ağlayarak inkar etti

"BEN GÖRSEM YAPARIM" SAVUNMASI

Sarıgül'ün partiden ihracına yönelik eleştirilere dair konuşan Özel, "Yeni Parti'yi de yıpratmak için ‘Vay efendim Sarıgül'ü attılar mı, atmadılar mı?' Kardeşim hani görsem, gizlilik kalksa ve ifade tutanakları ortaya çıksa, ben görsem bunları neyse gereği onu yaparım. Haksız yere bir iş yapmak da olmaz. ‘Ben seni attım.' ‘Neye göre attın?'" diyerek savunmada bulundu.

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"MUSTAFA SARIGÜL'ÜN PARTİMİZLE BİR BAĞI YOK"

Pazartesi günü kendisini davet ettiğini aktaran Özel, "Benim odamda oturduk, konuştuk. Ben de kendisine bu meselenin hem kendisini sürekli buradan tartıştırdığını, hem partiye zarar verdiğini ama bir disiplin işlemi uygulamak için elde bir delile ihtiyacınız var. Sızıntılar var Kendisinin bunu değerlendirmesinin doğru olacağını ifade etmiştim. Partideki diğer yönetici arkadaşlarımız da bu konuları kendileriyle görüştüler. Kendisi partimize başvurarak ‘Üyeliğimi askıya alın' dedi. Siyasi Partiler Kanunu'nda ‘üyeliği askıya almak' diye bir şey yok. İstifa olarak değerlendiriliyor bu talep. Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimini yaptık ve üyeliği bitti. Partimizle bir bağı yok. Ama o soruşturmadaki gizlilik ortadan kalkıp, gerçekler ortaya çıktığında esas olarak bir şey söylenebilir" dedi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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