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Mustafa Sarıgül'den Yeni Parti kararı! Üyeliğinin askıya alınmasını isteyecek

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Mustafa Sarıgül'den Yeni Parti kararı! Üyeliğinin askıya alınmasını isteyecek
Başlık ResmiMustafa Sarıgülden Yeni Parti üyeliğinin askıya alınması talebi

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinin askıya alınması için partisinin yetkili organlarına müracaat edeceğini açıkladı. Sarıgül, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin iddiaları reddederken, bazı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hukuki yollara başvuracağını da bildirdi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisi ve ailesi hakkında 16 Ekim 2026'da başlayan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Soruşturma nedeniyle partisinin tartışmaların içine çekilmesini önlemek istediğini belirten Sarıgül, soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinin askıya alınması için başvuruda bulunacağını duyurdu.

Mustafa Sarıgül
Başlık ResmiMustafa Sarıgül

"PARTİMİN TARTIŞMALARIN İÇİNE ÇEKİLMESİNİ İSTEMİYORUM"

Sarıgül, kamuoyuna yaptığı açıklamada, soruşturma nedeniyle partisinin tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla üyeliğinin askıya alınmasını talep edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim."

Mustafa Sarıgül
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HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Soruşturmayla ilgili kamuoyunda bilgi kirliliği ve algı operasyonu yapıldığını savunan Sarıgül, asılsız iddiaların gerçekmiş gibi yansıtıldığını ve kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu ileri sürdü.

Sarıgül, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, henüz şüpheli olan kişileri suçlu ilan eden ve kişilik haklarına saldıranlar hakkında hukuki yollara başvuracağını bildirdi. Avukatlarının, yalan veya yanıltıcı bilgi yayan ve görüntü paylaşan kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"Soruşturmaya konu olan iddialar asılsızdır. Hiçbirini kabul etmiyorum." diyen Sarıgül, "1956 yılından bu yana hesabını veremeyeceğim hiçbir bir konu yoktur." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, açıklamasında adalet ve hakkaniyet beklentisini dile getirerek soruşturmanın söylentiler üzerinden değil, hukuk çerçevesinde sonuçlanması gerektiğini vurguladı.

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