Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Politika

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 3 tutuklama, 5 ev hapsi, 6 yurt dışı yasağı!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 3 tutuklama, 5 ev hapsi, 6 yurt dışı yasağı!
Başlık ResmiSarıgül ailesine yönelik soruşturmada 3 tutuklama, 5 ev hapsi, 6 yurt dışı yasağı!

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında 15 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaydet
|

Sarıgül ailesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında karar verildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Sarıgül ailesinin kasaları deşifre oldu! Kara para aklama soruşturmasında yeni detaylar
GÜNDEM

Sarıgül ailesinin kasaları deşifre oldu! Kara para aklama soruşturmasında yeni detaylar

3 TUTUKLAMA, 5 EV HAPSİ

Mahkeme, şüpheliler Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Sofu Altınbaş’ın tutuklanmasına karar verirken, 5 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli de serbest bırakıldı.

Şüpheli / Kişi SayısıUygulanan Karar / Adli Tedbir
Ramazan Argün, İbrahim Avcı, Sofu AltınbaşTutuklama
5 ŞüpheliAdli Kontrol (Ev Hapsi)
6 ŞüpheliAdli Kontrol (Yurt Dışına Çıkış Yasağı)
1 ŞüpheliSerbest Bırakıldı
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 3 tutuklama, 5 ev hapsi, 6 yurt dışı yasağı!
Başlık ResmiSarıgül ailesine yönelik soruşturmada 3 tutuklama, 5 ev hapsi, 6 yurt dışı yasağı!

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Sofu Altınbaş tutuklandı. Mahkemenin tutuklama kararı verdiği 3 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Şüpheliler Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün ve Temel Aygün hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 3 tutuklama, 5 ev hapsi, 6 yurt dışı yasağı!
Başlık ResmiSarıgül ailesine yönelik soruşturmada 3 tutuklama, 5 ev hapsi, 6 yurt dışı yasağı!

6 ŞÜPHELİYE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

1 ŞÜPHELİ SERBEST

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Serkan Korkutata ise serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
200 bin dolarlık montaj raporu skandalını gizli tanık ifşa etmişti! Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması gözaltına alındı
POLİTİKA

200 bin dolarlık montaj raporu skandalını gizli tanık ifşa etmişti! Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması gözaltına alındı

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Politika
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.