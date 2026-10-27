Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında 15 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Sarıgül ailesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında karar verildi.

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3 TUTUKLAMA, 5 EV HAPSİ

Mahkeme, şüpheliler Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Sofu Altınbaş’ın tutuklanmasına karar verirken, 5 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli de serbest bırakıldı.

Şüpheli / Kişi Sayısı Uygulanan Karar / Adli Tedbir Ramazan Argün, İbrahim Avcı, Sofu Altınbaş Tutuklama 5 Şüpheli Adli Kontrol (Ev Hapsi) 6 Şüpheli Adli Kontrol (Yurt Dışına Çıkış Yasağı) 1 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 3 tutuklama, 5 ev hapsi, 6 yurt dışı yasağı!

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Sofu Altınbaş tutuklandı. Mahkemenin tutuklama kararı verdiği 3 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Şüpheliler Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün ve Temel Aygün hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 3 tutuklama, 5 ev hapsi, 6 yurt dışı yasağı!

6 ŞÜPHELİYE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

1 ŞÜPHELİ SERBEST

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Serkan Korkutata ise serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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