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Politika

200 bin dolarlık montaj raporu skandalını gizli tanık ifşa etmişti! Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması gözaltına alındı

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200 bin dolarlık montaj raporu skandalını gizli tanık ifşa etmişti! Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması gözaltına alındı
Başlık Resmi200 bin dolarlık montaj raporu skandalını gizli tanık ifşa etmişti! Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması gözaltına alındı

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, gizli tanığın ifadesinin ardından Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Ömer D., gözaltına alındı. Sarıgül’ün koruması sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, bunun yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

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SAHTE MONTAJ RAPORUNA 200 BİN DOLAR

Soruşturmada "A3M2LK48" kodlu gizli tanık, Mustafa Sarıgül'ün aynı zamanda nikah şahitliğini de yaptığı özel koruması Ömer D. ile basına yansıyan görüntülerine ilişkin ifadesinde görüntünün "montaj" olduğuna dair resmi bir rapor tanzim ettirilmesi amacıyla harekete geçildiğini iddia etmişti.

Bu kapsamda Ulusal Kriminal Büro'dan Uğur K. isimli kişiyle temas kurulduğunu, sahte montaj raporu hazırlanması karşılığında Mustafa Sarıgül'den 200 bin dolar talep edilerek anlaşma sağlandığını anlatmıştı.

200 bin dolarlık montaj raporu skandalını gizli tanık ifşa etmişti! Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması gözaltına alındı
Başlık Resmi200 bin dolarlık montaj raporu skandalını gizli tanık ifşa etmişti! Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması gözaltına alındı

SARIGÜL'ÜN KORUMASI GÖZALTINDA

Gizli tanık beyanları ve dosyaya giren dijital deliller doğrultusunda Mustafa Sarıgül'ün halen yakın korumalığını yürüttüğü öğrenilen Ömer D., gözaltına alındı. Sarıgül’ün koruması sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

200 bin dolarlık montaj raporu skandalını gizli tanık ifşa etmişti! Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması gözaltına alındı
Başlık Resmi200 bin dolarlık montaj raporu skandalını gizli tanık ifşa etmişti! Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması gözaltına alındı

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları ve evrakı, anayasal dokunulmazlığı nedeniyle ayrı değerlendirilmek ve fezleke düzenlenmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.

200 bin dolarlık montaj raporu skandalını gizli tanık ifşa etmişti! Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması gözaltına alındı
Başlık Resmi200 bin dolarlık montaj raporu skandalını gizli tanık ifşa etmişti! Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması gözaltına alındı

Açıklamada müştekilerin "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vad edildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

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Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

Şüphelilerden Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, diğer 15 zanlı tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül dün tutuklanmıştı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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