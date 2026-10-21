Milyonlarca avroluk para transferleri, yatırım sözleşmeleri ve suç gelirlerinin aklandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada Emir Sarıgül, 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, bunun yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Adliyede savcılığa çıkarılan Sarıgül, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli Sarıgül'ün tutuklanmasına karar verdi.

Kara para soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

Kara para soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül tutuklandı

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15 İSİM TUTUKLANMIŞTI

"Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Aylin Kotil

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından adiyeye sevk edilen şüphelilerden Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, diğer 15 zanlı tutuklanmıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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