Ömer Sarıgül ve Murat Ağırel dahil 15 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul’da kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 2 şüpheli için adli kontrol istendi. Tutuklamaya sevk edilenler arasında Ömer Sarıgül ve Murat Ağırel de bulunuyor.

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İstanbul’da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 15’i tutuklama, 2’si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı öne sürülen paralarla suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları inceleniyor.

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen şüphelilerin savcılık ifadeleri alındı.

ÖMER SARIGÜL VE MURAT AĞIREL DE VER

Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül’ün de emniyete geldiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B’nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla yüksek miktarda kaynağı belirsiz paranın aklandığı yönündeki iddiaları üzerine başlatıldı.

Müştekiler, 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiğini ve 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiğini öne sürdü. Ayrıca 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı iddiası da soruşturma dosyasına girdi.

Başsavcılık açıklamasında, müştekilerin ellerindeki bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, bu belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini iddia ettikleri belirtildi.

Müşteki ifadeleri, sunulan ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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