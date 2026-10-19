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Kara para soruşturmasında yeni gelişme! Emir Sarıgül emniyete teslim oldu

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Kara para soruşturmasında yeni gelişme! Emir Sarıgül emniyete teslim oldu
Başlık ResmiKara para soruşturmasında yeni gelişme! Emir Sarıgül emniyete teslim oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yüksek tutarlı para transferleri, fon işlemleri ve tekne satışına ilişkin iddiaları araştırdığı kara para soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Abdurrahman Emir Sarıgül, avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve iki isim daha gözaltına alınmıştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yapılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı olan Abdurrahman Emir Sarıgül, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne kendisi gidip teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. adlı iki müştekinin başvuruları sonrasında başlatılan soruşturmada, yüksek tutarlı para transferleri, fon işlemleri ve tekne satışıyla alakalı iddialar inceleniyor. Müştekiler, bazı işlemler aracılığıyla kamu gücü ve nüfuzunun kullanıldığını iddia ederken, konu ile alakalı bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettiklerini ve sonrasında tehdit edildiklerini öne sürdü.

Kara para soruşturmasında yeni gelişme! Emir Sarıgül emniyete teslim oldu
Başlık ResmiKara para soruşturmasında yeni gelişme! Emir Sarıgül emniyete teslim oldu

GÖZALTI KARARI ÇIKARTILMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde Ömer Sarıgül, gazeteci Murat Ağırel, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner gözaltına alınmıştı. Emir Sarıgül hakkında da gözaltı kararı çıkartılmıştı.

Firari konumda olan Emir Sarıgül avukatıyla beraber emniyete gidip teslim oldu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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