Yeni Partili Mustafa Sarıgül’ün iki oğlu ve eski eşinin kara para aklama işi yaptığı öne sürüldü. Sarıgüller gözaltına alındı. Soruşturmaya konu olan tutar dudak uçuklatacak cinsten: 1 milyar avro!

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Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve çocukları milyarlarca lira kara para aklama iddiasıyla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. eylül ayında başsavcılığa başvurarak Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş hakkında şikâyette bulundu. İddiaya göre Sarıgüller, daha önce yurt dışına çıkarılan kaynağı belirsiz bir paranın Türkiye’ye geri getirilmesi için şikâyetçilerle masaya oturdu. Görüşmelerde yurt içindeki kaynağı belirsiz bir miktar paranın resmî yollarla yurt dışına çıkarılması da konuşuldu.

Almanya’ya uzanan fon vurgunu! Sarıgüllere kara para gözaltısı

80 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME

Görüşmelerin ardından yurt dışında bir şirketler grubu kuruldu. Söz konusu grup, şüphelilerle doğrudan bağlantılı olduğu belirtilen North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret AŞ ile çok sayıda sözleşme imzaladı. Bunların en önemlisi 80 milyon euroluk bir yatırım sözleşmesiydi. Taraflar çevrimiçi toplantı yaptı. Oturuma söz konusu bankanın Şube Müdürü de katıldı. İddiaya göre, toplantıda Mustafa Sarıgül, kamu gücünü kullanarak 1 milyar euroluk bir fonu kredi yoluyla getireceğini söyledi.

YALI, HAVALE VE TEKNE İDDİASI

Ardından Emir Sarıgül’e ait ve ekspertiz değeri 32 milyon euro olan bir yalının satışı karşılığında, yurt dışından Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk havale gönderildi. Ancak işlem yabancı banka tarafından bloke edildi. Blokenin kaldırılması için İngiliz siciline kayıtlı bir tekne 1,5 milyon euro karşılığında Emir Sarıgül’e devredildi. Şikâyetçilere göre tekne devralındı ama bedeli ödenmedi. Havaledeki bloke de kalkmadı. Alman vatandaşları K.P. ve M.B., sözleşmelerdeki yükümlülüklerin yerine getirilmediğini, kendilerinin kara para aklamada araç olarak kullanıldığını ve dolandırıldıklarını belirterek şikâyetçi oldu.

Almanya’ya uzanan fon vurgunu! Sarıgüllere kara para gözaltısı

TEHDİT Mİ ETTİ?

Şikâyetçiler, durumu haber yaptırmak için Sinan Çampınar vasıtasıyla gazeteci Murat Ağırel ile irtibat kurdu. Şikâyetçiler ellerindeki delilleri Ağırel’e verdi. Ağırel, konuyu Mustafa Sarıgül’e de sordu. Bunun üzerine Sarıgüller şikâyetçileri tehdit etti. Söz konusu kişiler ses ve görüntü kayıtlarını başsavcılığa sundu. Mustafa Sarıgül’ün oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil, eski partisinin yöneticisi Volkan Aslanbaş, banka müdürü ile Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildi.

SARIGÜL’ÜN DOSYASI AYRILDI

Mustafa Sarıgül’e ilişkin evrak ise milletvekili olması sebebiyle ayrıldı ve gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdır. Karşı tarafının ileri sürdüğü iddialar gerçek dışıdır. Belgelerin kaynağı ve gerçekliği kuşkuludur” demekle yetindi. Emir Sarıgül geçen yıl İranlı bir iş adamını var olmayan projeler üzerinden 250 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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