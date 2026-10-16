Murat Ağırel, Ömer-Emir Sarıgül, Aylin Kotil gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması başlattı. Bu kapsamda Murat Ağırel, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner gözaltına alındı. Emir Sarıgül hakkında ise gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kaynağı belirsiz paraların aklanması ve tehdit iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SARIGÜL'ÜN 2 OĞLU DA İŞİN İÇİNDE

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; şüpheliler Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Açıklamada, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise milletvekilliği dokunulmazlığı prosedürleri kapsamında ayrı değerlendirilmek üzere yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.

Ömer - Mustafa Sarıgül

HER ŞEY, 2 ALMANIN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Soruşturmanın, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği yönündeki iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Müştekilerin beyanlarında; 80 milyon euro tutarında bir sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığının ileri sürüldüğü aktarıldı.

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TEHDİT İDDİALARI DA ARAŞTIRILACAK

Açıklamada, gözaltı talimatının gerekçesine ilişkin şu ifadelere yer verildi;

"Müştekilerin ayrıca, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki beyanları ile sundukları ses ve görüntü kayıtları ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirilerek şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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