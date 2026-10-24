Sarıgül ailesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Kara para aklama soruşturmasında ailenin mal varlığını yurt dışına çıkarmaya aracılar eden ve ailenin kasası olarak nitelendiren çok sayıda isim deşifre oldu. Sevk yazısında dev finansal çark, milyar euroluk fon vaadi ve bloke edilen paralara ilişkin detaylar dikkat çekti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü soruşturmada; Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Sarıgül'ün eski partisi TDP'de yöneticilik yapan Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel'in aralarında bulunduğu 16 şüphelinin tutuklanmıştı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; soruşturma kapsamındaki araştırmalar sonucunda, aileye ait malvarlığı değerlerine kasalık ve emanetçilik yaptığı tespit edilen 9 isim sevk yazısına girdi. Bu kişilerin Zekeriya Yasemin, Cihat Salman, Cihan Durak, Caner Baş, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Bayram Özata ve Zekai Erdem olduğu kaydedildi.

Sevk yazısında, söz konusu isimlerin malvarlığı değerlerinin yurt dışına çıkarılmasına aracılık ettikleri, haklarında kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu belirtildi.

Sarıgül ailesinin kasaları deşifre oldu! Kara para aklama soruşturmasında yeni detaylar

100 MİLYON EURO BLOKE EDİLDİ

Şikayetçi olan Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin para aklama, dolandırıcılık ve tehdit iddialarıyla başlayan soruşturmada finansal çark bir kez daha gözler önüne serildi.

Alman vatandaşların beyanına göre, Emir Sarıgül'e ait ekspertiz değeri 32 milyon euro olan yalının satışı karşılığında hesaba yurt dışından 100 milyon euroluk havale çıkarıldı; ancak yabancı banka bu işleme bloke koydu.

Sarıgül ailesinin kasaları deşifre oldu! Kara para aklama soruşturmasında yeni detaylar

TEKNE DEVRİ İLE ÇÖZÜM ARANDI

Yazıda, 100 milyon euroluk havale üzerindeki blokenin kaldırılması amacıyla İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin devreye sokulduğu aktarıldı. Müştekiler, 1,5 milyon euro değerindeki teknenin Emir Sarıgül'e devredildiğini, ancak devir bedelinin ödenmediğini ve 100 milyon euroluk havaledeki blokenin de çözülmediğini ileri sürdü.

Sarıgül ailesinin kasaları deşifre oldu! Kara para aklama soruşturmasında yeni detaylar

1 MİLYAR EUROLUK FON VAADİ

1 milyar euroluk fon iddiası ise sevk yazısındaki en dikkat çekici maddelerden biri oldu.

Mustafa Sarıgül ve özel bir bankanın Şube Müdürü Cavidan Tanrah Artuner'in katıldığı çevrim içi toplantıda, Sarıgül'ün sahip olduğu kamu gücünü kullanarak 1 milyar euroluk fonu kredi yöntemiyle yurt dışına getirmeyi vadettiği ifade edildi.

Alman vatandaşları; Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş'ın kaynağı belirsiz kayıt dışı parayı Türkiye'ye sokmak ya da resmî yollarla yurt dışına çıkarmak için kendileriyle irtibat kurduğunu iddia etti.

Sarıgül ailesinin kasaları deşifre oldu! Kara para aklama soruşturmasında yeni detaylar

TEHDİT ARAMALARI

Görüşmeler neticesinde yurt dışında kurulan bir şirketler grubunun, şüphelilerle doğrudan bağlantılı olan North Gayrimenkul İnşaat A.Ş. ile 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi imzaladığı belirtildi.

Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini belirten Alman müştekilerin, ellerindeki delil ve ses kayıtlarını gazeteci Murat Ağırel'e verdikleri; Ağırel'in belgeleri Mustafa Sarıgül'e iletmesinin ardından ise sürekli tehdit telefonları aldıklarını savcılığa bildirdikleri aktarıldı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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