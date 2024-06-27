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Terör örgütü PKK'nın orman yangınları üzerinden yaptığı hain plan deşifre oldu!

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Gündem Haberleri

Terör örgütü PKK'nın son yıllarda başvurduğu alçak saldırılarının başında orman yangınları geliyor. Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın hain planını sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla deşifre etti.

Milli Savunma Bakanlığı ormanları yakarak gizlenmeye çalışan hain terör örgütü PKK'nın alçak planını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deşifre etti.

Terör örgütü PKK'nın orman yangınları üzerinden yaptığı hain plan deşifre oldu! - 1. Resim

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN ALÇAK PLAN: ORMANLARI YAKARAK GİZLENMEYE ÇALIŞIYORLAR

Irak'ın kuzeyinde kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristler ormanları yakmaya başladı.

Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskûn mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem köylüleri kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor.

PKK'lı teröristler, ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı "Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı." şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor. Teröristler aynı zamanda girdikleri köylerde etrafa ateş açarak sivillerin canlarını ve mallarını tehlikeye atıyor.

Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek!

Teröristler ise Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak!

Terör örgütü PKK'nın orman yangınları üzerinden yaptığı hain plan deşifre oldu! - 2. Resim

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