Amasya'daki dumanları orman yangını zannedenler plastik kasaları görünce şaşkına çevirdi

Amasya'nın Kızseki köyü yakınlarındaki plastik kasaların yanmasıyla siyah bulutlar gökyüzünü kapladı. Dumanları uzaktan görenler önce orman yangını zannetti ancak olanları herkesi şoke etti.

Amasya’da bir soğuk hava deposunun bulunduğu alanda yangın çıktı. Deponun yanındaki plastik kasaların yanmasıyla yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

İl merkezine bağlı Kızseki köyü civarında meydana gelen yangına Amasya Belediyesi itfaiyesi ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Alevlerin depoya ve etraftaki ormana sıçramaması için ekipler seferber oldu.

ORMAN YANGINI ZANNETTİLER

Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Araçla Tokat’tan İstanbul’a giderken kilometrelerce öteden dumanları gördüklerini belirten Fuat Arslan, “Orman yangını olduğunu sandık. Yaklaştığımızda kasaların tutuştuğunu gördük” dedi.