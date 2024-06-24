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Metrobüste yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü sardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da sabah saatlerinde metrobüste yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, metrobüsün yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen metrobüsün arka tarafında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sebebiyle yoğun duman oluşurken yolcular büyük panik yaşadı. Seferlerde aksama meydana gelirken, yangın İBB'ye ait müdahale aracı ile söndürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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