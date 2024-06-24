Metrobüste yangın paniği! Dumanlar gökyüzünü sardı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Haziran 2024 12:44 - Güncelleme: 24 Haziran 2024 12:47 - Güncelleme:

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Avcılar'da sabah saatlerinde metrobüste yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, metrobüsün yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.