Bursa'daki Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangında geceyi alevler aydınlattı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Haziran 2024 11:32 - Güncelleme: 24 Haziran 2024 12:00 - Güncelleme:

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Bursa Hurdacılar Sitesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Osmangazi'deki yangında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.