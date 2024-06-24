Bursa'daki Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangında geceyi alevler aydınlattı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa Hurdacılar Sitesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Osmangazi'deki yangında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.
Bursa Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın sonrası alevler gökyüzünü aydınlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
BURSA'DAKİ YANGINDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde geldi. Edinilen bilgiye göre, Hurdacılar Sitesi'nde henüz sebebi bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı