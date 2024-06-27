Mardin'de anız yangını: Yüzlerce dönüm kül oldu

Mardin'de sabah saatlerinde anız yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken yüzlerce dönümlük alan küle döndü.

Mardin'in Dumanlı, Pınarcık ve Söğütözü mahallelerinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.