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Mardin'de anız yangını: Yüzlerce dönüm kül oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mardin, Yangın, İtfaiye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'de sabah saatlerinde anız yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken yüzlerce dönümlük alan küle döndü.

Mardin'in Dumanlı, Pınarcık ve Söğütözü mahallelerinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'de anız yangını: Yüzlerce dönüm kül oldu - 1. Resim

Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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