Düzce’deki anız yangını büyüdü: Havadan böyle görüntülendi
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzce'de anız yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek çöplük alana ulaştı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Düzce'de otluk alanda anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen alevler çöplük alana ulaştı.
Bölgede bulunan çiftçilerin dikili arazilerine doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan yangın bölgesi havadan dron ile de görüntülendi.