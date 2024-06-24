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Düzce’deki anız yangını büyüdü: Havadan böyle görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de anız yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek çöplük alana ulaştı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Düzce'de otluk alanda anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen alevler çöplük alana ulaştı.

Düzce’deki anız yangını büyüdü: Havadan böyle görüntülendi - 1. Resim

Bölgede bulunan çiftçilerin dikili arazilerine doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Düzce’deki anız yangını büyüdü: Havadan böyle görüntülendi - 2. Resim

Öte yandan yangın bölgesi havadan dron ile de görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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