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15 kişinin öldüğü anız yangının çıkış sebebi belli oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır ve Mardin'de çıkan ve 15 kişiyi hayattan koparan anız yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşların alevler içinde kalan koyunları kurtarmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olay yeri raporunu tamamladı. Yangının elektrik tellerinden çıktığı belirtildi.

Diyarbakır ve Mardin'de 20 Haziran'da akşam saatlerinde yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangın, Yazçiçeği, Ağaçsever ve Bağacık ile Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine sıçradı.

Yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli hayatını kaybetti.

15 kişinin öldüğü anız yangının tüyler ürperten görüntüsü! Gece kızıla boyanmış - 1. Resim

Yanı sıra Diyarbakır'da 7 bin 900 dekar tarım alanı yanarken, 924 küçükbaş hayvan telef oldu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yangın gecesi vatandaşların alevler içerisinde çektiği görüntülerde koyunları uzaklaştırmaya çalıştığı görülürken, geceyi kızıla boyayan dehşet anları telefon kamerasıyla kaydedildi.

15 kişinin öldüğü anız yangının tüyler ürperten görüntüsü! Gece kızıla boyanmış - 2. Resim

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ OLDU

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çınar ve Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangına ilişkin bölgede başlattığı incelemeler sonucunda olay yeri raporunu tamamladı.

Rapora göre yangının elektrik tellerinden çıktığı kanaatine varıldı. Hasar Tespit Komisyonu Köksalan Mahallesi’nde yürüttüğü kapsamlı incelemeler neticesinde yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi ile başladığı kanısına vardı. İtfaiye Daire Başkanlığının hazırladığı olay yeri inceleme raporu Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşılacak.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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