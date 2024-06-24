Metrobüste bir günde ikinci yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferler durdu

Metrobüste Avcılar'da sabah saatlerinde çıkan yangının ardından Saadetdere durağında da bir metrobüs alev aldı. Seyir halindeki metrobüste çıkan yangın nedeniyle yolcular tahliye edildi, seferler durdu.

Metrobüste bir günde ikinci yangın paniği... Avcılar'da sabah saatlerinde çıkan yangının ardından Saadetdere durağında seyir halindeki bir metrobüs alev aldı. Yangın nedeniyle yolcular tahliye edildi.

BİR GÜNDE İKİNCİ YANGIN

Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Durağında sabah saatlerinde metrobüste yangın çıkmış, metrobüsün yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenmişti. Seferlerde aksama meydana gelirken, yangın İBB'ye ait müdahale aracı ile söndürülmüştü.

Avcılar'da yaşanan yangın paniğinin ardından bu kez Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki metrobüste yangın çıktı.

Yolcular metrobüsten tahliye edilirken, yangına ilk müdahaleyi görevliler yaptı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri de durdu.