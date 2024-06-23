Şırnak'ta anız yangını yeniden başladı! 7 köy etkilendi

Şırnak'ın İdil ilçesinde sabah çıkan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Alevler 7 köyü etkilerken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da yakılan ve Mardin'e kadar uzanan anız ateşi, geçtiğimiz günlerde 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Uzmanlar konuya dair peş peşe uyarılarda bulunurken, bir anız yangını haberi de Şırnak'tan geldi.

Şırnak'ın Suriye sınırında bulunan İdil ilçesinde dün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevler, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın rüzgarın etkisiyle tekrar başladı ve kısa sürede büyüyerek çevredeki 7 köyü etkiledi.

ARAÇ VE EKİPLER YANGIN BÖLGESİNDE

İdil Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen anız yangını İdil ilçesine bağlı 7 köyü etkilemiştir. Yangın haberi üzerine İdil Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangını söndürmek için araç ve ekiplerimizle birlikte yangının olduğu bölgeye intikal etmiştir. Sınır hattı boyunca süren yangını söndürmek için Cizre Belediyesi ve Silopi Belediyesi araç ve ekipleriyle birlikte bölgeye intikal etmiştir" denildi.