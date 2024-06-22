Anız ateşinde 12 hayat söndü! Uzmanlar 'son bulmalı' diyerek uyardı

Diyarbakır’da yakılan anız ateşi Mardin’e uzandı, 7 köy kül oldu, alevlerin ortasında kalan 12 kişi can verdi. Uzmanlar hava sıcaklığının arttığına ve bitkilerin yanma eşiğinin düştüğüne işaret ederek anız yakılmaması uyarısında bulundu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Diyarbakır Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde önceki akşam 22.00 sularında anız yangını çıktı.

Alevler, rüzgârın etkisiyle Bağacık, Ağaçsever ve Yazçiçeği köylerine sıçradı. Ardından da Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallelerine doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın yerleşim yerlerine yaklaşınca çevre illerden destek geldi. Yoğun mücadele sonucu alevler dört saat sonra söndürüldü. Ancak Mardin’de 8, Diyarbakır’da 4 kişi hayvanlarını kurtarmak isterken hayatını kaybetti. Yaralanan 78 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 kişi entübe edildi.

556 KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu “Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. İhbarı alır almaz ekiplerimiz sevk edildi. Diyarbakır’da 8 bin 100, Mardin’de ise 7 bin dönüm arazi kül oldu. Tarlada bulunan sulama ekipmanları, boruları ve elektrik altyapıları da hasar gördü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz zarar tespitine başladı. Yangında 556 küçükbaş hayvan telef oldu. 250 yaralı hayvanımız vatandaşların da rızalarıyla Et ve Balık Kurumuna kesime sevk edildi. 120 hayvanın veteriner hekimlerimizin desteğiyle tedavileri sağlandı” şeklinde açıklama yaptı.

5 MİLYON TL DESTEK

Karaloğlu, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirterek “Yaraları saracağız. İlk etapta AFAD Başkanlığı Diyarbakır Valiliğine 3 milyon TL, Mardin Valiliğine de 2 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi. Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Sosyal medyadaki söylentilere inanmayın” dedi.

ANIZ YAKMA SON BULMALI

Uzmanlar hava sıcaklığının arttığına ve bitkilerin yanma eşiğinin düştüğüne işaret ederek ormanda çöp bırakmamaları ve anız yakmamaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji Mühendisi Fırat Çukurçayır, “Ormanlar, insanların girişine kapatılmalı çünkü insanların gerek piknik alanlarında gerekse yol kenarlarında bıraktığı şişeler veya cam parçaları gibi çöpler, buraları yangına açık hâle getiriyor” dedi.

Anız yangınlarının iki temel sebebi olduğunu kaydeden Çukurçayır, “Çiftçilerimiz, anızı yakmayı daha kolay bir yöntem olarak görüyor. Tarım alanları ile orman alanları çoğu yerde iç içe olduğu için anız yakmaları kontrolden çıkıyor. Tutuşma başladığı zaman da kürekle söndürme gibi bir şansınız yok. Bu sıcaklıklar, bitkilerin yanma noktasını çok aşağıya çekiyor” diye konuştu.

Çukurçayır, sözlerini “Anız yakmak, artık son bulmalı. İnsanlar, ‘tarla benim, istediğimi yaparım’ anlayışını terk etmeli” diye bitirdi.

ORMANLAR ALEV ALEV