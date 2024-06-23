Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahalelere başladı. Vali İsmail Ustaoğlu, yangına 13 arazöz, 2 uçak, 2 helikopter, itfaiye araçları ve iş makinaları ile müdahale edildiğini belirtti.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın yayılmaya devam ediyor. Bölgedeki vatandaşlar ise korku ve panik içerisinde. Yangına müdahaleler aralıksız devam ediyor.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi'nde ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

HAVADAN KARADAN MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yerleşim alanı yakınında etkili olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

BALIKESİR VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangına ilişkin "Kepsut ilçemiz Darıçukuru Mahallesi'nde orman yangını çıkmış olup; 13 Arazöz,2 uçak,2 Helikopter, itfaiye araçları, iş makinalar ile yangını bir an evvel kontrol altına almak için müdahalemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.