3. Dünya Savaşı'nda saflar belli oluyor: Hamleler art arda geldi

ABD'NİN Güney Kore'ye uçak gemisi göndermesinin ardından Kuzey Kore de bu ay başında ülkelerine ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin'e askeri personel gönderme sözü verdi. Tüm dünya 3. Dünya Savaşı ihtimalini konuşurken bu hamleler safları belirlemeye başladı. Kuzey Kore yetkilileri de 'yeni bir dünya savaşı' diyerek uyarılarda bulundu.

Tüm dünya bugünlerde 3. Dünya Savaşı riskini konuşuyor. Türkiye'de bu ihtimale kulaklarını kapamadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "3. Dünya savaşı konusunu ciddiye alıyoruz, böyle bir risk var" sözleri sonrası Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da "3. Dünya Savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir" açıklaması yaptı.

Türkiye gibi başka ülkeler de bu ihtimali değerlendiriyor. Daily Mail'in haberine göre, ABD'nin uçak gemisini Güney Kore'ye göndermesi sonrası Kuzey Kore'den de bir hamle geldi.

Kuzey Kore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş yorgunu güçlerini desteklemek üzere bir ay içinde Ukrayna'ya askeri personel gönderme sözü verdi.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ADIM

Güney Kore televizyonu Chosun'un bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre Pyongyang, yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olmak üzere temmuz başlarında Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarına inşaat ve mühendislik güçleri göndererek benzeri görülmemiş bir adım atacak.

Bu nadir dış destek sözü, Putin'in bu ayın başlarında Kuzey Kore'ye yaptığı ve neredeyse çeyrek asır sonra ilk kez gerçekleşen resmi ziyaretin ardından geldi ve 19 Haziran'da sözde bir savunma anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlandı.

Anlaşma, imzacı tarafları 'silahlı bir işgal nedeniyle savaş durumuna düşülmesi' halinde 'gecikmeksizin elindeki tüm imkanlarla askeri ve diğer yardımları' sağlamakla yükümlü kılıyor.

3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Devlet medyasına göre, kutuplaşma sertleşirken Pyongyang yetkilileri pazartesi günü ABD'yi Ukrayna'ya artan askeri yardımı ve Güney Kore'ye bir uçak gemisi göndermesi nedeniyle eleştirerek bunun 'yeni bir dünya savaşına' yol açabileceği uyarısında bulundu.

Putin'in Pyongyang ziyaretinden birkaç gün sonra Kuzey Kore'nin üst düzey askeri yetkililerinden Pak Jong Chon, Washington'un Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir 'vekalet savaşına' itmeye devam etmesi halinde Moskova'nın 'her türlü misilleme saldırısını tercih etme hakkı' olduğunu söyledi.

Pak, bunun Moskova'nın daha güçlü bir cevap vermesine ve 'yeni bir dünya savaşına' neden olabileceğini söyledi.