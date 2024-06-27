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Rusya'da bilanço belli oluyor! Raydan çıkan trende 3 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rusya, Kaza, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde bir yolcu treni raydan çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Komi Özerk Cumhuriyeti'nde Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin raydan çıktığı kazada bilanço netleşiyor.

14 vagondan 9'unun raydan çıktığı kazada trende bulunan 232 yolcudan 50'si yaralandı, 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

KAZANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

İlk belirlemelere göre kazanın, selin tren yoluna zarar vermesinden kaynaklandığı belirtilirken, Rusya'nın Kuzey Batı Ulaştırma Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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