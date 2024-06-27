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Almanya, Kanada, Hollanda derken bir uyarı da ABD ve Rusya'dan! "Ülkeden ayrılmak mümkünken..."

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Almanya, Kanada, Hollanda derken bir uyarı da ABD ve Rusya&#039;dan! &quot;Ülkeden ayrılmak mümkünken...&quot;

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında devam eden çatışmaların son dönemde şiddetlenmesi nedeniyle vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı yapan ülkeler arasında ABD ve Rusya da eklendi.

Son dönemde İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi ve İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik 'büyük bir saldırıya yönelik operasyonel planları onayladığını' açıklaması, bölgedeki çatışmaların büyümesi endişesini beraberinde getirdi.

Makedonya, Kanada, Almanya, Kuveyt ve Hollanda, vatandaşlarına "Lübnan'dan ayrılmaları" uyarısında bulunurken, iki ülke daha vatandaşlarına çağrı yaptı.

ABD VE RUSYA'DAN 'SEYAHAT UYARISI'

Son olarak ABD ve Rusya, vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri için seyahat uyarısında bulundu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Lübnan'da güvenlik ortamı karmaşık olmaya devam ediyor ve hızla değişebiliyor" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Lübnan'daki ABD vatandaşlarına Lübnan'ın güneyine (İsrail sınırı) ve Lübnan-Suriye sınır hattına veya mülteci kamplarına gitmeme çağrısında bulunuldu.

'SEYAHATLERİ MÜMKÜNSE ERTELEYİN'

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Rudakov da 'Rusya 24' televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 'Rus vatandaşlarının Lübnan seyahatlerini mümkünse ertelemeleri' önerisinde bulundu.

Lübnan'da yaşayan Ruslarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Rudakov, "Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz ve tüm vatandaşlarımıza şu tavsiyede bulunuyoruz; eğer endişeliyseler veya herhangi bir şeyden korkuyorlarsa, Beyrut Havalimanı üzerinden Lübnan'dan ayrılmak mümkünken mevcut doğal fırsatları değerlendirmenin vaktidir" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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