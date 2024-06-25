Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaş eleştirilerine acımadı: Üst düzey komutan görevden alındı
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Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın askeri stratejilerini eleştiren ve 'Ruslardan çok Ukraynalıları öldürmek' suçlaması yönelten Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Korgeneral Sodol, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından görevden alındı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 aylık savaş boyunca gösterdiği performansı eleştiren raporların ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Korgeneral Yuri Sodol'u görevden aldı.
Daily Mail'in aktardığına göre, Ukrayna'nın saygın Azov alayının komutanı Bohdan Krotevych tarafından kaleme alınan bir mektupta, Ukrayna'nın Rusya'nın zorlu işgalini tersine çevirmeye çalışırken ciddi askeri aksaklıklar yaşanmasından; adı açıklanmayan bir general sorumlu tutuldu.
Sodol'un yerine Tuğgeneral Andrii Hnatov'un getirileceği belirtildi.
Zelenskiy, stratejik planlamayla ilgili olan görevden alma gerekçeleri hakkında ayrıntı vermedi.