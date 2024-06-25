Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaş eleştirilerine acımadı: Üst düzey komutan görevden alındı

Düzenleyen: Eda Narin 25 Haziran 2024 16:43 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 17:31 - Güncelleme:

Ukrayna, Vladimir Zelenskiy, Haber

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Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın askeri stratejilerini eleştiren ve 'Ruslardan çok Ukraynalıları öldürmek' suçlaması yönelten Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Korgeneral Sodol, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından görevden alındı.