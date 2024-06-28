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Rusya Ukrayna'nın Dnipro kentini füze saldırısıyla vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya Ukrayna&#039;nın Dnipro kentini füze saldırısıyla vurdu
Ukrayna, Rusya, Dnipro, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya savaşı devam eden Ukrayna, Dinipro kentindeki bir binanın füze saldırısıyla vurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarının devam ettiği vurgulandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın akşam saatlerinde Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Dnipro'daki yüksek katlı bir binaya füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya Ukrayna'nın Dnipro kentini füze saldırısıyla vurdu - 1. Resim

Akşam saatlerinde yapılan saldırı nedeniyle bir kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını aktaran Klimenko, "Maalesef daha fazla mağdur olabilir." ifadesini kullandı.

Rusya Ukrayna'nın Dnipro kentini füze saldırısıyla vurdu - 2. Resim

ZELENSKİY'DEN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KONUSUNDA YARDIM ÇAĞRISI

Öte yandan Dnipro'daki saldırı hakkında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Dnipro'da Rus füzesi bir konuta isabet etti. Dört kat çöktü." ifadesine yer verdi.

Müttefik olduğu ülkelerden bir kez daha hava savunma sistemi tedariki konusunda destek talep eden Zelenskiy, Rus saldırılarının sadece yeterli savunma sistemiyle durdurulmasının mümkün olabileceğini kaydetti.

Dnipro'da saldırıya uğrayan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya Ukrayna'nın Dnipro kentini füze saldırısıyla vurdu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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