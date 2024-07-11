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NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kare! Yemeğe katılan Erdoğan çifti, aile pozuna girmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
NATO Zirvesi&#039;nde dikkat çeken kare! Yemeğe katılan Erdoğan çifti, aile pozuna girmedi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi kapsamında liderler ve eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı. Erdoğan çiftinin, yemeğin ardından çekilen karede yer almaması dikkat çekti.

NATO Liderler Zirvesi 2. gününde ABD'de devam ederken dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kare! Yemeğe katılan Erdoğan çifti, aile pozuna girmedi - 1. Resim

AİLE POZUNA KATILMADILAR

Beyaz Saray'da verilen yemeğe katılım yoğun olurken, özel akşamdan kareler de servis edildi. NATO'nun 75. yıl dönümü zirvesi kutlamaları kapsamında düzenlenen yemek sonrasında Beyaz Saray'ın bahçesinde liderler ve eşleri aile pozu verdi. Ancak bu karede Erdoğan çiftinin bulunmaması dikkat çekti.

NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kare! Yemeğe katılan Erdoğan çifti, aile pozuna girmedi - 2. Resim

TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Erdoğan zirve kapsamındaki programlarını bugün sürdürdü. ABD'den önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı, "Srebrenitsa Soykırımının 29. Yıl Dönümü Anma Töreni"ne video mesaj gönderdi. Eşi Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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