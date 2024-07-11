NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kare! Yemeğe katılan Erdoğan çifti, aile pozuna girmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi kapsamında liderler ve eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı. Erdoğan çiftinin, yemeğin ardından çekilen karede yer almaması dikkat çekti.

NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kare! Rama'nın ayakkabılarını gören dönüp bir daha baktı

NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kare! Rama'nın ayakkabılarını gören dönüp bir daha baktı

NATO Liderler Zirvesi 2. gününde ABD'de devam ederken dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

AİLE POZUNA KATILMADILAR

Beyaz Saray'da verilen yemeğe katılım yoğun olurken, özel akşamdan kareler de servis edildi. NATO'nun 75. yıl dönümü zirvesi kutlamaları kapsamında düzenlenen yemek sonrasında Beyaz Saray'ın bahçesinde liderler ve eşleri aile pozu verdi. Ancak bu karede Erdoğan çiftinin bulunmaması dikkat çekti.

TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Erdoğan zirve kapsamındaki programlarını bugün sürdürdü. ABD'den önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı, "Srebrenitsa Soykırımının 29. Yıl Dönümü Anma Töreni"ne video mesaj gönderdi. Eşi Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı.