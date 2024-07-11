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NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kare! Rama'nın ayakkabılarını gören dönüp bir daha baktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde liderler aile pozu verdi. O anlarda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın diğerlerinin aksine beyaz spor ayakkabılar ile poz vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Liderler Zirvesi ABD'de devam ediyor. Dün akşam Washington D.C.’de 2 gündür devam eden NATO zirvesinin sonuç bildirgesi yayımlandı. Buna göre 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.

TÜM GÖZLER RAMA'YA ÇEVRİLDİ

Öte yandan liderler dün aile pozu için kameraların karşısına geçti. O anlara ise Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ayakkabıları damga vurdu. Rama'nın takım elbise ve klasik ayakkabılı liderlerin arasında beyaz spor ayakkabıları giymesi, epey dikkat çekti. 

NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kare! Rama'nın ayakkabılarını gören dönüp bir daha baktı - 1. Resim

BU İLK DEĞİL

2 gün önce düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine de beyaz spor ayakkabıyla katılan Rama, 2022 yılında da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne spor ayakkabıyla gitmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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