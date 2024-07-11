Türkiye uyarmıştı! Bafel Talabani apar topar Londra'ya kaçtı

Türkiye sınırındaki terör unsurlarına göz açtırılmazken, Süleymaniye'de teröristlere destek veren Bafel Talabani'nin Londra'ya kaçtığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Güler daha önce Talabani için "Süleymaniye’de terör faaliyetlerinin artmasıyla ilgili Bafel Talabani sürekli olarak ikaz ediliyor. Yaptıklarını, faaliyetlerini hepsini takip ediyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta sınırımızda terör devleti kurulmasına izin verilmeyeceğini belirtirken, TSK ise terör örgütü PKK unsurlarını hava harekatlarıyla etkisiz hale getiriyor.

İNGİLTERE'YE KAÇTI

Teröristlere bölgede göz açtırılmazken Gazeteci Çetin Çetiner; "Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Talabani ailesini doğrudan uyardı. Bafel Talabani dün itibarıyla Süleymaniye'den kaçtı, artık Londra'da." iddiasında bulundu.

GÜLER SERT BİR DİLLE UYARMIŞTI

Daha önce de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör destekçisi Bafel Talabani'yi uyarmıştı. Bakan Güler, “Süleymaniye’de terör faaliyetlerinin artmasıyla ilgili Bafel Talabani sürekli olarak ikaz ediliyor. ‘Lütfen terör örgütleriyle ilişkinizi kesin. Her halükârda sizin aleyhinize olacak’ diye. Yaptıklarını, faaliyetlerini hepsini takip ediyoruz, biliyoruz. Tabii bunları hem Iraklı dostlarımızla hem KDP’li dostlarımızla da paylaşıyoruz. Ama daha sert bir hareketi de yapmak istemiyoruz. Açık açık bunlar söylendi defalarca söylendi. Fakat bir türlü kimse kendine bir çeki düzen vermedi” demişti.