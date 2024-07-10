Piyasalar günü nasıl tamamladı? Altın zirveye koşuyor, borsa yerinde sayıyor!

Piyasalarda son dakika! Serbest piyasada 10 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2520 TL’nin de üzerini test ederek tarihî zirvesine oldukça yaklaştı. Yarınki ABD TÜFE verisi öncesinde ons altının 2380 doları aşması ‘gram’a doping oldu. ‘Güvercin FED’i destekleyen bir veri halinde; mayısta 2536 TL ile rekor kıran gram altının yeni zirvelere yönelmesi bekleniyor. Bu arada borsada da düşüş devam ediyor. Endeks bugün %0,49 geriledi ve 10.743’ten kapanış yaptı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kalırken, günün dikkat çeken hareketi altından geldi. FED Başkanı Powell’ın, ekonomide dengelenmeye işaret etmesi ve beklentilere paralel mesajlar vermesi moralleri yükseltti. Eylül ayında ilk faiz indirimi ciddi anlamda fiyatlanmaya başlandı.

‘ONS’LA BİRLİKTE ‘GRAM’ DA YÜKSELDİ

Ons altının bugün işlemlerde 2380 doların üzerini test etmesiyle birlikte, gram altın da 2520 TL’yi geçti. Mayıs ayında 2536 TL ile rekor seviyesini gören gram altın, böylece zirvesine yaklaştı. Akşam saatlerinde ise fiyatlarda bir miktar gerileme yaşandı. Dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yatay seyretti.

10 TEMMUZ KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLALARI

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda 10 Temmuz 2024 işlem günü tamamlanmak üzereyken, gram altın fiyatı 2505-2535 TL alım ve satım aralığında bulunuyor. Çeyrek altın 4 bin 130 TL, yarım altın 8 bin 268 TL ve tam altın 16 bin 483 TL’den satılıyor. Gram altında son bir haftada gerçekleşen yükseliş %3’ü geçti.

DÖVİZDE YATAY GÖRÜNÜM

Bu arada dolarda 32,87 TL ve euroda 35,61 TL’den günlük işlemler tamamlanmak üzereyken, döviz kurlarında yatay görünüm devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bugün, yılın üçüncü Eurobond ihracını başarıyla tamamladı. 4 kat talep gelen işlemde ihraç tutarı 1,75 milyar doları buldu.

BORSADA SIKIŞMA SÜRÜYOR

Hafta boyunca hacimsiz ve yatay seyreden Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, bugün de %0,49 değer kaybederek, 10.743’ten kapanış gerçekleştirdi. Bugünkü işlemlerde bankacılık ve gıda perakende sektör hisselerinde kayıplar yaşanırken; EREGL, PETKM, KRDMD gibi sınai sektör hisseleri pozitif ayrıştı.