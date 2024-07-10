Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Piyasalar günü nasıl tamamladı? Altın zirveye koşuyor, borsa yerinde sayıyor!

Piyasalar günü nasıl tamamladı? Altın zirveye koşuyor, borsa yerinde sayıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Piyasalar günü nasıl tamamladı? Altın zirveye koşuyor, borsa yerinde sayıyor!

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! Serbest piyasada 10 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2520 TL’nin de üzerini test ederek tarihî zirvesine oldukça yaklaştı. Yarınki ABD TÜFE verisi öncesinde ons altının 2380 doları aşması ‘gram’a doping oldu. ‘Güvercin FED’i destekleyen bir veri halinde; mayısta 2536 TL ile rekor kıran gram altının yeni zirvelere yönelmesi bekleniyor. Bu arada borsada da düşüş devam ediyor. Endeks bugün %0,49 geriledi ve 10.743’ten kapanış yaptı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kalırken, günün dikkat çeken hareketi altından geldi. FED Başkanı Powell’ın, ekonomide dengelenmeye işaret etmesi ve beklentilere paralel mesajlar vermesi moralleri yükseltti. Eylül ayında ilk faiz indirimi ciddi anlamda fiyatlanmaya başlandı.

‘ONS’LA BİRLİKTE ‘GRAM’ DA YÜKSELDİ

Ons altının bugün işlemlerde 2380 doların üzerini test etmesiyle birlikte, gram altın da 2520 TL’yi geçti. Mayıs ayında 2536 TL ile rekor seviyesini gören gram altın, böylece zirvesine yaklaştı. Akşam saatlerinde ise fiyatlarda bir miktar gerileme yaşandı. Dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yatay seyretti.

Piyasalar günü nasıl tamamladı? Altın zirveye koşuyor, borsa yerinde sayıyor! - 1. Resim

10 TEMMUZ KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLALARI

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda 10 Temmuz 2024 işlem günü tamamlanmak üzereyken, gram altın fiyatı 2505-2535 TL alım ve satım aralığında bulunuyor. Çeyrek altın 4 bin 130 TL, yarım altın 8 bin 268 TL ve tam altın 16 bin 483 TL’den satılıyor. Gram altında son bir haftada gerçekleşen yükseliş %3’ü geçti.

Piyasalar günü nasıl tamamladı? Altın zirveye koşuyor, borsa yerinde sayıyor! - 2. Resim

DÖVİZDE YATAY GÖRÜNÜM

Bu arada dolarda 32,87 TL ve euroda 35,61 TL’den günlük işlemler tamamlanmak üzereyken, döviz kurlarında yatay görünüm devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bugün, yılın üçüncü Eurobond ihracını başarıyla tamamladı. 4 kat talep gelen işlemde ihraç tutarı 1,75 milyar doları buldu.

Piyasalar günü nasıl tamamladı? Altın zirveye koşuyor, borsa yerinde sayıyor! - 3. Resim

BORSADA SIKIŞMA SÜRÜYOR

Hafta boyunca hacimsiz ve yatay seyreden Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, bugün de %0,49 değer kaybederek, 10.743’ten kapanış gerçekleştirdi. Bugünkü işlemlerde bankacılık ve gıda perakende sektör hisselerinde kayıplar yaşanırken; EREGL, PETKM, KRDMD gibi sınai sektör hisseleri pozitif ayrıştı.

Piyasalar günü nasıl tamamladı? Altın zirveye koşuyor, borsa yerinde sayıyor! - 4. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adam Buksa'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Şimşek'ten istihdam açıklaması! Verileri "tarihi yüksek seviye" diyerek paylaştı - Ekonomi"Tarihi yüksek seviye" diyerek paylaştı“Asrın Projesi” olarak nitelendiriliyordu, belediye ihaleyi iptal etti - Ekonomi“Asrın Projesi” olarak nitelendiriliyordu, iptal edildiMenülerde yüzde 10 indirim çağrısını restoranlar duymadı: Fiyatlar zaten uygun - EkonomiMenülerde yüzde 10 indirim çağrısını restoranlar duymadıEmekli zammı için kritik toplantı! Yılmaz, Şimşek, Güler ve Elitaş bir araya geliyor - EkonomiEmekli zammı için kritik toplantıTürkiye'nin sanayi devi iflasın eşiğinde! 2 ay süre verildi - EkonomiTürkiye'nin sanayi devi iflasın eşiğinde!Türkiye'ye deprem yardımı! Bugüne kadar 3,8 milyar dolarlık dış finansman sağlandı - EkonomiDeprem nedeniyle aktarılan kaynak açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...