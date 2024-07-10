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Bakan Şimşek'ten istihdam açıklaması! Verileri "tarihi yüksek seviye" diyerek paylaştı

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Bakan Şimşek&#039;ten istihdam açıklaması! Verileri &quot;tarihi yüksek seviye&quot; diyerek paylaştı

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı istihdam verilerini açıkladı. Ekonomi programında nihai hedefin büyüme ve kalıcı refah olduğunu belirten Bakan Şimşek, "İstihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. ⁠İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda mayıs ayı işgücü istatistiklerini verilerle açıkladı. İş gücü piyasasındaki olumlu seyrin devam ettiğini belirten Bakan Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bakan Şimşek istihdam açıklaması! Verileri "tarihi yüksek seviye" diyerek paylaştı - 1. Resim

MAYIS AYI İSTİHDAMINDA TARİHİ SEVİYE

"İstihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. İşgücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. ⁠İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi.

Bakan Şimşek istihdam açıklaması! Verileri "tarihi yüksek seviye" diyerek paylaştı - 2. Resim

KALICI REFAH ARTIŞI SAĞLANACAK!

Programımızın nihai amacı sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz."

BAKANLIK FONA 35 MİLYON DOLAR AKTARACAK

Bakan Şimşek'in mayıs ayı istihdam verilerini paylaşmasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı basın duyurusu yaptı. Duyuruda, Bakan Şimşek tarafından hazırlanan üst fon çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Duyurud50 milyon dolar büyüklüğünde olacak fona Bakanlık tarafından 35 milyon dolar aktarılacağı ifade edildi. Bakanlık, yatırımlar sayesinde Türkiye'nin ekonomik büyümesinde ivme kazanılacağını ifade etti.

Bakan Şimşek'ten istihdam açıklaması! Verileri

Düzenleyen:  - Ekonomi
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